تفاصيل وفاة الشيخ وسيم يوسف بشكل مفاجئ اليوم

تم نشر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإعلامية العربية يوم السبت 28 سبتمبر 2019 في أنباء وفاة الشيخ وسيم يوسف ،وهو واعظ إماراتي - أردني، بسبب حادث مروري حيث قام بتوزيعه عشرات الناشطين والمدونين خلال الساعات القليلة الماضية.

كتب ناشط على تويتر، أن الشيخ وسيم يوسف الداعية الإماراتي، توفي جراء حادث مروري ، بينما شكك العشرات من المتابعين في دقة الخبر.

وسيم يوسف هو واعظ من أصل أردني من مواليد 29 يوليو 1981 في اربد وعمره الآن 37 عامًا، ويعمل كإمام وخطيب في جامع الشيخ زايد الكبير في الإمارات العربية المتحدة ، حيث عاش لفترة طويلة.

كانت وسائل الإعلام المحلية قد نشرت بيانات للخطيب وسيم بوسف يدعو فيها إلى تطبيق القانون والانضباط لكل من ينتهك الدين ويتحدى السنة والحديث.

وتعليقًا على التصريحات، علق أحد النشطاء على موقع تويتر قائلاً: "لماذا لا ينطبق على القانون هو أولاً ثم تجزئة شعب بوليمبا الذين يسيئون استخدامًا علنيًا حساباتهم على تويتر عن الدين والسنة والأحاديث دون شرف ودون رقابة!". كما يقول.

يشار إلى أن وفاة الشيخ وسيم يوسف قد نقلت عبر المنصات الاجتماعية كثيرًا بعد حوالي خمسة أشهر من الآن، لكنها سرعان ما اتضح أنها غير دقيقة، بعد أن خرج من خلال محطة فضائية لينكر الأمر بالتفصيل.

على الرغم من أن النشطاء تلقوا أنباء عن وفاة وسيم سيف على نطاق واسع، فإن التقرير لم ينكر من قبل المصادر الرسمية حتى وقت نشر هذا النص، ولم يتم تأكيده بنص واضح، في حين من المتوقع أن تعمل الساعات القادمة اظهار صحة ما تم الابلاغ عنه. من Twitter و Facebook وغيرها.