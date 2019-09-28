النائب بحر يعلن دعم التشريعي لإجراء انتخابات شاملة حسب اتفاقيات القاهرة

أعلن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، دعم المجلس إجراء انتخابات شاملة برلمانية ورئاسية ومجلس وطني حسب اتفاقيات القاهرة، معلناً دعمه لمبادرة الفصائل الوطنية لتحقيق الوحدة وانهاء الانقسام

وأكد النائب بحر على ضرورة تكثيف الجهود للتضامن مع الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، منوهاً إلى أن تحريرهم بات ضرورة وطنية علاوة على كونه فريضة شرعية.

وأشار إلى أن العديد من الأسرى ما زالوا يخوضون الإضراب عن الطعام منذ ستين يوماً ويحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية والمعيشية، واصفاً ذلك بالانتهاك الصارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى.

وشدد بحر على أن تحرير أسرانا من سجون الاحتلال واجب شرعي ووطني وسياسي وإنساني، داعياً المقاومة الفلسطينية إلى بذل قصارى جهودها وعمل كل ما يلزم من أجل الدفاع عن أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال.

ودعا للعمل بكل قوة باتجاه إنجاز صفقة تبادل مشرفة، مطالباً شعبنا وفصائله الوطنية وشرائحه الشعبية ومؤسساته ومنظماته المجتمعية للخروج في مسيرات تضامنية مع أسرانا الأبطال.

وحمّل بحر المسؤولية للاحتلال عن حياة أسرانا، مطالباً منظمات حقوق الإنسان للقيام بواجبها في ملاحقة الاحتلال على ما ارتكبه من جرائم بحق أسرانا البواسل.