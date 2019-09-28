مشاهدة مباراة شيفيلد يونايتد ضد ليفربول بث مباشر كول كورة لايف اليوم

سيكون ليفربول ضيفًا ثقيلًا في شيفيلد يونايتد في برامول لين في إطار الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20 ، يوم السبت 28 سبتمبر 2019 ، 29 محرم 1441 هجري.





يدخل الريدز المباراة بعد فوزهم بنتيجة 2-0 على عضو الكنيست دنيس في كأس رابطة الأندية. يظل محمد صلاح وزملائه في صدارة الدوري برصيد 18 نقطة ، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي ، أقرب منافسيهم. لقد لعب في الدوري الممتاز حتى الآن.

من ناحية أخرى ، خرج شيفيلد يونايتد من كأس رابطة الأندية بعد هزيمة 1-0 على سندرلاند ، ولكن على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020 ، حقق فريق الدوري الإنجليزي الممتاز الذي تم ترقيته حديثًا مستويات رائعة في الجولات السابقة ، وتمكنت من الظهور بفوزين وتعادلين من الجولات الست السابقة. المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

الغياب والتشكيل المتوقع لفريق ليفربول: يغيب ريدز عن الثلاثي ناثانيل كلاين وأليسون بيكر وشاردان شاكري بسبب الإصابة ، في حين أن الفريق لن يغيب عن أي لاعب آخر بسبب التعليق.

سيدخل المدرب الألماني يورجن كلوب بنفس الطريقة التي يعتمد عليها ، وسيعتمد على حارس المرمى البديل أدريان ، ويدفع فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب في وسط الدفاع ، ويدفع الثلاثي فينالوم ، فابينهو ، جوردان هندرسون في خط الوسط. وفي الهجوم الثلاثي ساديو ماني وروبرتو فيرمينو ومحمد صلاح.

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