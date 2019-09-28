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مشاهدة مباراة شيفيلد يونايتد ضد ليفربول بث مباشر كول كورة لايف اليوم

  • فلسطين اليوم
  • 14:25 - 28 سبتمبر 2019
مشاهدة مباراة شيفيلد يونايتد ضد ليفربول بث مباشر كول كورة لايف اليوم مشاهدة مباراة شيفيلد يونايتد ضد ليفربول بث مباشر كول كورة لايف اليوم
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سيكون ليفربول ضيفًا ثقيلًا في شيفيلد يونايتد في برامول لين في إطار الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20 ، يوم السبت 28 سبتمبر 2019 ، 29 محرم 1441 هجري.


 

يدخل الريدز المباراة بعد فوزهم بنتيجة 2-0 على عضو الكنيست دنيس في كأس رابطة الأندية. يظل محمد صلاح وزملائه في صدارة الدوري برصيد 18 نقطة ، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي ، أقرب منافسيهم. لقد لعب في الدوري الممتاز حتى الآن.

من ناحية أخرى ، خرج شيفيلد يونايتد من كأس رابطة الأندية بعد هزيمة 1-0 على سندرلاند ، ولكن على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020 ، حقق فريق الدوري الإنجليزي الممتاز الذي تم ترقيته حديثًا مستويات رائعة في الجولات السابقة ، وتمكنت من الظهور بفوزين وتعادلين من الجولات الست السابقة. المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

الغياب والتشكيل المتوقع لفريق ليفربول: يغيب ريدز عن الثلاثي ناثانيل كلاين وأليسون بيكر وشاردان شاكري بسبب الإصابة ، في حين أن الفريق لن يغيب عن أي لاعب آخر بسبب التعليق.

سيدخل المدرب الألماني يورجن كلوب بنفس الطريقة التي يعتمد عليها ، وسيعتمد على حارس المرمى البديل أدريان ، ويدفع فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب في وسط الدفاع ، ويدفع الثلاثي فينالوم ، فابينهو ، جوردان هندرسون في خط الوسط. وفي الهجوم الثلاثي ساديو ماني وروبرتو فيرمينو ومحمد صلاح.

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