مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد بث مباشر في التشكيل المتوقع

يستضيف واندا ميتروبوليتانو مباراة، اليوم السبت 28 سبتمبر 2019، بين غريمه اتليتيكو مدريد وريال مدريد المتصدر في صدارة الدوري الاسباني.

تغلب الفريقان على أزمة النتائج التي عانى منها لفترة وجيزة في الدوري المحلي ودوري الأبطال، واستعاد كل منهما رصيده، وخاصة فوز النادي الملكي المتتالي بعد خسارة هائلة أمام باريس سان جيرمان 0-0 في المنافسة القارية المرموقة، بفارق نقطتين ضد الجيران والمطاردين مباشرة أتليتيكو.

يسعى الجانبان إلى تأكيد انتعاشهما وإخماد انتفاضة منافسيهما قبل الدخول في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل، حيث يزور أتلتيكو لوكوموتيف موسكو في المجموعة الرابعة، بينما يلعب ريال مدريد مع ضيفه كلوب بروج في الجولة الأولى.

في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، سئل الفرنسي زين الدين زيدان ستة أسئلة حول مستقبله كمدرب للنادي الملكي. أحدهما هو ما إذا كان يشعر بالانزعاج من التقارير التي تفيد بأن خوسيه مورينيو من المرجح أن يخلفه.

قال زيدو "أعرف كيف تسير الأمور". "الأمر لا يتعلق بما إذا كان الأمر يزعجني أم لا. إذا خسرت، فإن الأمور يجب أن تتغير".

بعد بضع ساعات، تعادل أتلتيكو مع ضيفه سيلتا فيجو بدون أهداف، مما أثار مخاوف بشأن خط الهجوم، الذي فشل في الفوز بالمباراة الثالثة في أسبوع، مع تعادلين (2-2 مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا) وهزيمة 0-0. 2 أمام المضيفين ريال سوسييداد الشريك الحالي في المركز الثاني.

وقال دييجو سيموني المدير الفني للمنتخب "مشجعو اتليتيكو مدريد يطالبون بشدة لذلك لا أدهشني النقد على الإطلاق." "المدربون يتحملون المسؤولية دائمًا عندما تخسر".

تقام المباراة في الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، في استاد واندا متروبوليتانو، في حين تذاع المباراة بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الأسباني من خلال قناة BN Sports HD3، ويدير المباراة خيسوس جيل مانزانو.

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