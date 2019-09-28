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جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد عثمان في رفح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:47 - 28 سبتمبر 2019
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شيعت جماهير غفيرة، ظهر اليوم السبت، في رفح جنوب قطاع غزة جثمان شاب فلسطيني قضى برصاص الاحتلال شرق المدينة يوم أمس الجمعة.

وشارك مئات المواطنين في تشييع جثمان الشهيد ساهر عثمان (20 عاما) من سكان الحي السعودي غرب المدينة مرديين شعارات منددة باستهداف المدنيين خلال مسيرات العودة.

وانطلق موكب التشييع من منزل الشهيد الى مسجد طيبة بالحي السعودي قبل نقله الى مقبرة المدينة لموارته الثرى.

واستشهد عثمان برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في الجمعة السادسة والسبعين لمسيرات العودة وكسر الحصار التي أصيب فيها آنذاك 63 متظاهرًا بالرصاص.

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