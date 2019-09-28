غدا: الداخلية تُعلن بدء استقبال طلبات هويات مواليد 2004

أعلنت الأحوال المدنية بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن بدء استقبال طلبات الهويات الأولى لمواليد عام 2004 صباح غد الأحد 29 سبتمبر.

وأوضحت الأحوال المدنية أن استقبال الطلبات سيتم بشكل متزامن في جميع مديريات وزارة الداخلية بمحافظات قطاع غزة الخمس (الشمال ، غزة ، الوسطى، خان يونس، ورفح).

وأكدت الداخلية أن استقبال طلبات الهويات الأولى لمواليد 2004م سيتم بنفس الآليات المتبعة في السنوات الماضية على أن تتم الطباعة والتسليم فوراً في مديريات الداخلية الخمسة.

وحثت الإدارة العامة للأحوال المدنية المواطنين على ضرورة تقديم طلبات الحصول على الهوية الأولى كلٌ في منطقة سكناه حسب المحافظة ، وذلك فور البدء بتنفيذ الإجراءات الخاصة بها.

وأشارت إلى أن تسليم الهويات الجاهزة لمواليد عام 2004م، سيتم فور طباعة الهويات في مكاتب مديريات وزارة الداخلية في محافظات القطاع .

ورحبت الداخلية بالتعاون بين المدارس ومديريات وزارة الداخلية بالمحافظات في سبيل التسهيل على الطلبة لاستخراج الهويات الأولى.

ولفتت الأحوال المدنية إلى أن طلب استخراج هوية جديدة يتطلب إرفاق (صورة شهادة الميلاد ، صورة هوية أحد الأبوين ، 4 صور شخصية ، طلب هوية أولى).