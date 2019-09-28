حقيقة تعذيب الطفلة جنى من قبل جدتها

قصة تعذيب الطفلة جنى محمد سمير، تسببت في غضب واسع النطاق، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت حديث وسائل الإعلام حديثًا، خاصة بعد أن أجرى الأطباء عملية جراحية لبتر ساق الطفلة.

في هذا السياق، نراجع أهم 10 معلومات في قصة تعذيب الطفلة جنى محمد سمير، وفقًا للبيانات الرسمية والمعلومات المؤكدة بعيدًا عن الشائعات والأخبار الكاذبة.

قصة تعذيب الطفلة جنة محمد سمير

1 - في البداية، وصلت الطفلة جنى محمد سمير إلى مستشفى شربين المركزي في الدقهلية بعد تعرضها لكدمات في الجسم وآثار الحروق في الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية.

2- تلقى مدير أمن الدقهلية تقريراً من المستشفى يؤكد إصابة الطفلة جنى محمد سمير بكدمات وحروق متقطعة في الحوض، بالإضافة إلى تورم في أسفل اليسار، وآثار الحروق على الظهر.

3- تم نقل الطفلة جنى محمد سمير إلى مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي".

4 - وفقاً للتحقيقات الأمنية، تبين أن جدة الطفلة جنى محمد سمير عذبتها بضربها وتدفئة آلة حادة وكي الفتاة بعد التبول القسري.

5 - اتضح أيضًا أن جدة الطفلة جنى محمد سمير كانت تسخن آلة حادة "شقرف" وضعها على أجزاء مختلفة من جسد الطفل.

7 - تعذيب الطفلة جنى محمد سمير على يد جدتها وصلت لحرقها في أماكن حساسة.

8. بعد تعذيب الطفلة جنى محمد سمير، قام مستشفى المنصورة العام الجديد ببتر ساقها.

9 - وفقاً لتقرير المستشفى، أصبح من الواضح أن الطفلة لديها الغرغرينا في الأعضاء التناسلية الخارجية والجلطة المشتبه بها في أسفل اليسار.

10 - حُكم على جدة الطفلة لمدة 15 يومًا في انتظار التحقيقات.

