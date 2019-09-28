متطرفون يهددون بتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى غدا

جددت ما تسمى بـ "جماعات الهيكل" المزعوم اليوم السبت دعوتها، للمستوطنين إلى تنظيم اقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصى المبارك غدًا الأحد، عشية ما يسمى عيد "رأس السنة العبرية ".

وسيشارك في تلك الاقتحامات عشرات الحاخامات وكبار أعضاء "جماعات الهيكل"، وعدد من أعضاء الكنيست "الإسرائيلي".

وشرعت هذه الجماعات المتطرفة بتكثيف دعواتها لتنفيذ الاقتحامات وتعميمها عبر مواقعها الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، مؤكدة على التنسيق الكامل مع شرطة الاحتلال لتسهيل هذه الاقتحامات.

ويصادف "رأس الشهر العبري" الجديد مساء غد الأحد، ومعه ستبدأ الأعياد اليهودية، والتي تستمر 25 يومًا، حيث يتبعها في 14 أكتوبر المقبل "عيد العرش"، وفي 16 من ذات الشهر "عيد الغفران ".