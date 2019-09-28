وفاة الطفلة جنى بعد بتر قدمها

توفيت جنى محمد سمير، ضحية التعذيب على يد جدتها في المنصورة، بعد توقف عضلة القلب داخل المستشفى بعد خضوعها لبتر الساق ووضعها تحت الملاحظة في المستشفى لمدة 24 ساعة.

ووالد الطفلة جنى، محمد سمير، بقي معها داخل المستشفى لفحصها، حيث حُرم من نعمة البصر وابنتيه أماني وجنة بعد الانفصال عن والدتهما حيث كانت جدتهما قاسية وعنيفة في تعامله معه، مما أدى إلى انفصاله عن زوجته، مما أدى إلى استحالة الحياة بينهما.

قالت أخت الطفلة جنى، إن جدتها كانت تضربها حتى لا تقول حقيقة أن الجدة عذبت أختها، مضيفة أن عمهم كان يعاملهم بقسوة وأن والدتهم لم تكن قادرة على الدفاع عنهم.

وتلقى اللواء فضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بأنه تم استلام إشارة من مركز شربين من مستشفى شربين تفيد بأن الطفلة جنى محمد 5 سنوات من سكان مركز كريم كان الدين مصابة بحروق في مناطق حساسة من جسدها، الأعضاء التناسلية 'كدمات وتورم شديد".

وبسؤال جدها لوالدها "سمير. م" اتهم جدتها لوالدتها "صفاء. ع"، بالقيام بذلك، والتعدي عليها وتسخين آلة حادة وكيها بمنطقة حساسة لتبولها اللاإرادي.

من ناحية أخرى ، فإن والد الطفلة جنى محمد سمير حافظ ، ضحية التعذيب على يد جدتها، يورد تفاصيل الحادث الرهيب الذي أسفر عن إصابة الطفلة جنة ببتر في الساق وحروق في جميع أنحاء الجسم واحتجازها في المستشفى، مشيراً إلى أن جدة المتهم عذب ابنته جنى أمام زوجته وشقيقتها الكبرى لإنقاذها.

محمد سمير ، والد الطفل ، قال إنه كان أعمى ولم ير طفلته المعذبة. وقد فوجئ من مكالمة هاتفية بأن ابنته جنى قد أصيبت وتم احتجازها في المستشفى لتلقي العلاج وتوجه على الفور مع عائلته وأخبرته ابنته بتفاصيل التعذيب الذي وقعته جدتها.

محمد سمير، والد الطفل جنى، قال إنه ارتبط بزوجته لبعض الوقت ولديه طفلتان أماني 6 سنوات والجنة 5 سنوات. ذهبت إلى منزل عائلتي حتى قضت محكمة الأسرة بأن الطفلين انضما إلى جدتهما للأم قبل عدة أشهر.

قال والد الطفلة جنى إنه لم ير، لكن ابنته أخبرته بكل شيء، وأوضح له الأطباء حالة بتر ساقها وحروقها في مناطق حساسة من جسدها.

من ناحية أخرى، قرر قاضي المعارضة تجديد حضانة جدة الطفلة جنى ضحية التعذيب، لمدة 15 يومًا في انتظار التحقيق في التهم الموجهة إليها.