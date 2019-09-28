أسعار المحروقات في لبنان اليوم 2019

وفقاً لوزارة الطاقة والمياه في لبنان، انخفض سعر صفيحة البنزين إلى 95 أوكتان 400 ليرة لبنانية و 98 أوكتان 300 ليرة، وسعر صفيحة زيت الديزل 200 ليرة، وسعر قنينة غاز 200 ليرة.

حدد وزير الطاقة والمياه ندى بستاني، الحد الأقصى لسعر بيع المشتقات النفطية في الأسواق اللبنانية، والتي أصبحت على النحو التالي:

بنزين 98 أوكتان 25000 ليرة لبنانية.

بنزين 95 أوكتان 24300 ليرة لبنانية.

ديزل اويل للمركبات 17000 ليرة لبنانية.

قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 11400 ليرة لبنانية.

في وقت سابق، سعت الحكومة إلى فرض رسم قدره 5000 ليرة لبنانية على لوحة البنزين أثناء مناقشة ميزانية 2019 ، ثم قوبل هذا الاقتراح بالاعتراض على الكثيرين ، وجاء تعديل سعر صفيحة البنزين كمقترح ضمن ورقة عمل لجنة الخبراء (هذه اللجنة تعد ورقة لتقديمها إلى رئاسة الجمهورية لتقديمها على طاولة الحوار الاقتصادي).

يتضمن اقتراح الحكومة وضع سقف أقل وسقف أعلى لسعر لوحة البنزين، ولكن يتم إصلاحه كرقم ثابت مما يعني أنه إذا انخفض السعر عن الحد الأدنى للسعر، فإن المواطن ملزم بدفع المبلغ المحدد والفرق يذهب إلى خزينة الدولة، والعكس بالعكس، إذا تجاوز سعر البنزين السعر الأعلى، فإن المواطن هو المسؤول عن هذه الزيادة ، والفرق تتحمله الدولة.