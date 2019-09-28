دعم مصر تظلمات بطاقة التموين 2019 رابط التقديم

وزارة التموين والتجارة الداخلية، تفتح باب التظلمات لأولئك المحذوفين من بطاقات الحصص لنظام الدعم، ضمن المرحلة الرابعة لحذف غير المؤهلين.

وقال الوزير في بيان صحفي يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019 إن افتتاح عملية التظلم يبدأ يوم الخميس ويستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل، حيث قرار وزير التموين بمقابلة أفراد الأسرة المصرية.

يتم تقديم التظلم باتباع الخطوات التالية: أدخل الرابط على www.tamwin.com.eg، واكتب رقم البطاقة التموينية، واكتب الرقم الوطني، ثم اختر المحافظة، ثم انقر فوق "عرض".

وكان اللواء مصطفى الصادق، رئيس مركز نظم المعلومات والحاسبات - وزارة الإنتاج الحربي ، قد صرح في وقت سابق أن محددات الدعم للمرحلة الرابعة تنطبق على 709 آلاف و 784 مواطنًا موزعة على 301 ألف بطاقة حصص 64 مليونًا و 184 ألفًا 810 مواطنًا ينفقون دعمًا شهريًا للبضائع.

يشار إلى أن جميع الخطوات لتقديم شكوى بشأن حذف البطاقة التموينية على موقع الدعم مصر، وأنه في حالة حذف البطاقة التموينية، يتم تقديم الطلب لإرسال بطاقة حصص جديدة على نفس الموقع .

قررت وزارة التموين حذف "البطاقة التموينية" وإلغاءها بالنسبة لأولئك الذين يتجاوز راتبهم مبلغ 12000 جنيه عن أهلية الإعانات.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أن هناك قاعدة بيانات كاملة للمواطنين لضمان وصول الدعم إلى المستفيدين منه.