أسعار العملات فى مصر اليوم السبت 28/9/2019

متوسط ​​أسعار العملات مقابل الجنيه المصري وفقًا لأحدث المعاملات التي تم استلامها اليوم السبت 28 سبتمبر 2019 في بعض البنوك العاملة، على النحو التالي:

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر إيران حوالي 16.27 جنيه للشراء و 16.37 جنيه للبيع ، وسجل في بنك اليونان الوطني حوالي 16.26 جنيه للشراء و 16.36 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك اليونان الوطني حوالي 20.12 جنيه للشراء و 20.44 جنيه للبيع ، وسجل في بنك البركة حوالي 20.10 جنيه للشراء و 20.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو في البنك العربي الدولي حوالي 17.80 جنيه للشراء و 17.93 جنيه للبيع ، في حين بلغ سعر اليورو في بنك بلوم حوالي 17.86 جنيه للشراء و 18.04 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري حوالي 4.41 جنيه للشراء و 4.45 جنيه للبيع ، وسجل في البنك المتحد حوالي 4.41 جنيه للشراء و 4.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وكان سعر الريال السعودي في بنك مصر حوالي 4.32 جنيه للشراء ، و 4.35 جنيه للبيع ، في حين سجل في بنك بلوم حوالي 4.33 جنيه للشراء و 4.36 جنيه للبيع.