أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر فى المحلات

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 28 - 9 - 2019 في مصر، زيادة في بداية التداول، وسعر الذهب غرام الأكثر شيوعًا عيار 21 قيراط إلى 694 جنيهًا لكل غرام دون صنعة.
ويتراوح متوسط سعر الذهب في المصنوعات والختم في محلات الصاغة بين 30 و 65 جنيهًا اعتمادًا على نوع عيار الذهب، بالإضافة إلى متاجر الذهب المختلفة ومن المقاطعة إلى المقاطعة والتاجر إلى آخر، حيث يمثلون غالبًا ما بين 7 و 10% من سعر غرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة، قيراط، يتم استخدام أوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وقضبان الذهب.
وارتفعت أسعار الذهب على مستوى العالم بنهاية التداولات يوم الخميس بعد جلسة متقلبة، للارتفاع بعد انخفاض الدولار من أعلى مستوى في عامين ونصف.
وارتفعت عقود الذهب الآجلة للتسليم في ديسمبر بنسبة 0.2 في المئة إلى 1515.20 دولار للأوقية.
ارتفع السعر الفوري للذهب بحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.2 في المئة إلى 1507.24 دولار للأوقية، بالتزامن مع استقرار مؤشر الدولار، والذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية عند 99.008، بعد أن وصل مؤشر الأمس 99.032، وهو أعلى مستوى منذ 12 مايو 2017.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
789.48جنيه
|
48.40$
|
سعر الذهب عيار 22
|
723.69جنيه
|
44.36$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
690.81جنيه
|
42.35$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
592.12جنيه
|
36.30$
|
سعر الذهب عيار 14
|
460.53جنيه
|
28.23$
|
سعر الذهب عيار 12
|
394.74جنيه
|
24.20 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
296.05جنيه
|
18.15 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,553 جنيه
|
1,505 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,226 جنيه
|
338.78 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
789,476 جنيه
|
48,395 $
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
786 إلى 789
|
عيار 22
|
721 إلى 723
|
عيار 21
|
688 إلى 690
|
عيار 18
|
590 إلى 591
|
عيار 14
|
459 إلى 460
|
عيار 12
|
393 إلى 394
|
الاونصة
|
24.453 إلى 24.525
|
الجنيه الذهب
|
5,504 إلى 5,520
|
الكيلو
|
786.286 إلى 788.571