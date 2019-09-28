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أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر فى المحلات

  • فلسطين اليوم
  • 11:24 - 28 سبتمبر 2019
أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر فى المحلات أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر فى المحلات
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شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 28 - 9 - 2019 في مصر، زيادة في بداية التداول، وسعر الذهب غرام الأكثر شيوعًا عيار 21 قيراط إلى 694 جنيهًا لكل غرام دون صنعة.

ويتراوح متوسط ​​سعر الذهب في المصنوعات والختم في محلات الصاغة بين 30 و 65 جنيهًا اعتمادًا على نوع عيار الذهب، بالإضافة إلى متاجر الذهب المختلفة ومن المقاطعة إلى المقاطعة والتاجر إلى آخر، حيث يمثلون غالبًا ما بين 7 و 10% من سعر غرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة، قيراط، يتم استخدام أوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وقضبان الذهب.

وارتفعت أسعار الذهب على مستوى العالم بنهاية التداولات يوم الخميس بعد جلسة متقلبة، للارتفاع بعد انخفاض الدولار من أعلى مستوى في عامين ونصف.

وارتفعت عقود الذهب الآجلة للتسليم في ديسمبر بنسبة 0.2 في المئة إلى 1515.20 دولار للأوقية.

ارتفع السعر الفوري للذهب بحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.2 في المئة إلى 1507.24 دولار للأوقية، بالتزامن مع استقرار مؤشر الدولار، والذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية عند 99.008، بعد أن وصل مؤشر الأمس 99.032، وهو أعلى مستوى منذ 12 مايو 2017.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 789.48جنيه      

 48.40$

سعر الذهب عيار 22

 723.69جنيه

 44.36$

اسعار الذهب عيار 21

690.81جنيه       

42.35$

اسعار الذهب عيار 18

 592.12جنيه

36.30$

سعر الذهب عيار 14

460.53جنيه

28.23$

سعر الذهب عيار 12

394.74جنيه

24.20 $

سعر الذهب عيار 9

296.05جنيه

18.15 $

اسعار أوقية الذهب

24,553 جنيه

1,505 $

اسعار جنيه الذهب

5,226 جنيه

338.78 $

اسعار كيلو الذهب

789,476 جنيه

48,395 $

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

786 إلى 789

عيار 22 

721 إلى 723

عيار 21

688 إلى 690

عيار 18

590 إلى 591

عيار 14

459 إلى 460

عيار 12

393 إلى 394

الاونصة

24.453 إلى 24.525

الجنيه الذهب

5,504 إلى 5,520

الكيلو

786.286 إلى 788.571
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