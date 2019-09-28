أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر فى المحلات

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 28 - 9 - 2019 في مصر، زيادة في بداية التداول، وسعر الذهب غرام الأكثر شيوعًا عيار 21 قيراط إلى 694 جنيهًا لكل غرام دون صنعة.

ويتراوح متوسط ​​سعر الذهب في المصنوعات والختم في محلات الصاغة بين 30 و 65 جنيهًا اعتمادًا على نوع عيار الذهب، بالإضافة إلى متاجر الذهب المختلفة ومن المقاطعة إلى المقاطعة والتاجر إلى آخر، حيث يمثلون غالبًا ما بين 7 و 10% من سعر غرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة، قيراط، يتم استخدام أوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وقضبان الذهب.

وارتفعت أسعار الذهب على مستوى العالم بنهاية التداولات يوم الخميس بعد جلسة متقلبة، للارتفاع بعد انخفاض الدولار من أعلى مستوى في عامين ونصف.

وارتفعت عقود الذهب الآجلة للتسليم في ديسمبر بنسبة 0.2 في المئة إلى 1515.20 دولار للأوقية.

ارتفع السعر الفوري للذهب بحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.2 في المئة إلى 1507.24 دولار للأوقية، بالتزامن مع استقرار مؤشر الدولار، والذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية عند 99.008، بعد أن وصل مؤشر الأمس 99.032، وهو أعلى مستوى منذ 12 مايو 2017.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 789.48جنيه 48.40$ سعر الذهب عيار 22 723.69جنيه 44.36$ اسعار الذهب عيار 21 690.81جنيه 42.35$ اسعار الذهب عيار 18 592.12جنيه 36.30$ سعر الذهب عيار 14 460.53جنيه 28.23$ سعر الذهب عيار 12 394.74جنيه 24.20 $ سعر الذهب عيار 9 296.05جنيه 18.15 $ اسعار أوقية الذهب 24,553 جنيه 1,505 $ اسعار جنيه الذهب 5,226 جنيه 338.78 $ اسعار كيلو الذهب 789,476 جنيه 48,395 $

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية