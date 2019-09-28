سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود

توقع الاقتصادي كمال كرار أن تنجح السياسات الاقتصادية الجديدة في تخفيض الدولار. وقال في بيان صحفي إن خفض الطلب على الدولار وترشيد الواردات ، وتخصيص ميزانية صرف العملات الأجنبية للأولويات العاجلة وإلغاء سياسة تعويم الجنيه سوف يسهم في خفض أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق السوداء وإحياء الجنيه السوداني.

سعر الدولار يومي الخميس والجمعة (69) جنيه للشراء مقارنة بـ (70) جنيه للبيع. سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي (18) جنيه للشراء و (18200) جنيه للبيع ، وسجل اليورو (72) جنيه للشراء و (74) جنيه للبيع ، والجنيه المصري (4،200) جنيه شراء ل (4). 500) جنيه للبيع.

تواجه البنوك السودانية أزمة في تلبية الطلب على العملات الأجنبية ، والعمل من أجل حل هذه المشكلة، قالت مصادر من البنك المركزي إن العمل يجري حالياً لضخ أموال جديدة. هذا التغيير يمكن أن يكون سلبيا أو إيجابيا. لا أحد يعرف على وجه اليقين ما إذا كان الجنيه السوداني يقدر أو ينخفض عندما يتم حل الأزمة النقدية.

يشهد السودان مظاهرات في عدة مناطق منذ أكثر من شهر، مما يؤثر بشكل مباشر على سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني. هذا يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في سعر الجنيه. وفي هذا الصدد ، يعمل البنك المركزي حاليًا على دعم العملة السودانية ، من خلال تلبية الطلب على الدولار في السودان من خلال البنوك الرسمية.