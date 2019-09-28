نتيجة مباراة الخرطوم الوطني وموتيما

غادرت الخرطوم كأس الاتحاد على حساب الكونجولي موتيما بركلات الترجيح يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 في مباراة الإياب لكأس الاتحاد.

انتهت المباراة بفوز الخرطوم 2-2 على ترامبل وجدي عوض ، وهي نفس النتيجة في الخرطوم ، حيث لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للكونغوليز موتيما.

انتقمت الخرطوم بعد خسارتها على أرضها في أم درمان منذ أسبوعين في مباراة الذهاب. لكن موتيما تعادل مع المهاجم فيني بونغونغا في الدقيقة 20.

قام الخرطوم الوطني وحارس المرمى بمباراة ملحمية في الشوط الثاني، حيث تألق حارس المرمى عادل بحسب الرسول بشكل كبير.

أضاف صانع الألعاب الدولي الجنوبي دومينيك أوبوي هدفًا رائعًا في الدقيقة 54، وبذلك وصل مجموع النقاط إلى النتيجة (3-3) وحافظ على فوزه حتى نهاية المباراة.

وخسر المنتخب السوداني بركلات الترجيح بنتيجة (3-1)، حيث عادل وفقًا لما ذكره الرسول لركلة واحدة للمضيفين، الذي سجل بعدها ثلاث ركلات بنجاح.

لقد أخطأ وجدي ومحمد المصطفى ومصطفى كرشوم من ركلات الفريق السوداني، بينما كان دومينيك هو الوحيد الذي سجل هدفًا واحدًا.

بعد نهاية اللعبة ، تعب لاعبو الخرطوم الوطني بشدة من فقدان فرصة التأهل ، والتي كانت قريبة جدًا من العودة التاريخية.