نتائج المفاضلة العامة الثانية في سوريا 2019 برقم الاكتتاب علمي

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج المفاضلة العامة في عام 2019 مع طلاب البكالوريا خلال الأيام الأخيرة من شهر سبتمبر، ولم يتم تحديد يوم محدد للإعلان عن النتيجة. سيتم الكشف عن الفرع الأدبي، وفقاً لمصادر مطلعة من وزارة التعليم العالي السورية.

في سياق آخر ، بلغت رسوم التسجيل بالتوازي 200 ألف ليرة للكليات الطبية ، و 150 ألف ليرة سورية للكليات والأقسام الهندسية والفنون الجميلة ، و 100 ألف ليرة الهندسة الزراعية والطب البيطري ، بالإضافة إلى 60 ألف ليرة للكليات الآداب والشريعة وأخيراً 80 ألف جنيه لبقية الكليات.

يشار إلى أن وزارة التعليم العالي تستعد للإعلان عن نتائج المفاضلة العلمية 2019 2020 ونتائج المفاضلة الأدبية 2019 ، من خلال موقع القبول الجامعي لأصحاب البكالوريا ، بالإضافة إلى الإعلان عن نتائج المقايضة الموازية 2019 في جميع محافظات سوريا، حيث سيتم نشر النتائج من خلال موقع القبول بالجامعة.

حددت الوزارة الحد الأدنى من التفضيل في السنة التحضيرية 2300 درجة للقبول العام و2227 درجة للقبول الموازي، مشيرة إلى بدء قبول طلبات التفضيل في مراكز التسجيل المعتمدة في الجامعات.

قررت اللجنة العليا للامتصاص الجامعي تخفيض الحد الأدنى للقبول في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2019-2020 مقارنة بالعام الماضي ، بالإضافة إلى قبول جميع الطلاب الناجحين في المدارس الثانوية في الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسي المقبل ، عدد 115635 طالبًا وخصص 8041 مقعدًا للتعليم المهني.

من خلال تسجيل الدخول إلى موقع القبول في وزارة التعليم العالي، يمكنك الاستفسار عن نتائج المبادلة 2019-2020 في سوريا اضغط هنا