تردد قناة الرافدين بلس المصرية 2019

قناة الرافدين الفضائية هي قناة إخبارية سياسية من الدرجة الأولى تسعى إلى استعادة ثقة الشعب العراقي وتهتم بالشؤون الاقتصادية والسياسية في البلاد من خلال البرامج التي تبث على شاشتها.

تقدم الرافدين برامج ثقافية واقتصادية ورياضية وتعليمية. إنها منصة للحقيقة في وقت تم فيه خلط المعايير وتغيرت الحقائق بشك وتختلط العقول بمصادر غير موثوقة.

تبث قناة الرافدين من العراق البث المباشر المجاني طوال اليوم. تليها القناة مجموعة كبيرة من المشاهدين في العالم العربي ، خاصة الشعب العراقي.

تم إطلاق القناة من مكتب بغداد في أكتوبر 2006، بعد دراسة استمرت ثلاث سنوات قبل بثها، وهي قناة عراقية تهتم بالشعب العراقي وتناقش القضايا المهمة وتطرح المشاكل والحلول من خلال البرامج التي تظهر على شاشتها.

قناة الرافدين من خلال برامجها، تدعو إلى الخروج من الاحتلال من العراق لأنها تمنح الشعب العراقي الوحدة والتماسك، وتحاول استعادة العراق دولة قوية كما كانت واستعادة جذورها الإسلامية.

تطمح عائلة قناة الرافدين وموظفيها إلى أن تكون قناة مميزة بين القنوات القديمة، على الرغم من المرتبة التي احتلتها القناة بين الشعب العراقي والعالم العربي بأسره ، لكنهم يسعون إلى مزيد من النجاح والنجاح.

يمكنك مشاهدة البث المباشر لقناة الرافدين من خلال الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت ومتابعة جميع البرامج التي يتم عرضها على شاشاتها، ويمكنك أيضًا معرفة مواعيد البرامج والعودة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي Facebook و Twitter و Instagram ويوتيوب.

تردد قناة الرافدين 2019