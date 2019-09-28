مناورة "المركز-2019": مشاهد تحبس الأنفاس من المناورة الأضخم في العالم

اظهر مقطع فيديو "يوتيوب" لقطات مميزة من مناورات "المركز-2019" العسكرية المشتركة التي أجرتها روسيا مؤخرا بمشاركة 8 دول.

ويظهر مقطع الفيديو الذي بثته وزارة الدفاع الروسية لقطات من الإنزال المظلي المهيب الذي نفذته قوات المشاة الروسية، والذي تضمن هبوط مئات المظليين مع عتادهم وآلياتهم العسكرية من الجو، إلى جانب القوة التدميرية الهائلة لراجمات "بوراتينو" الروسية التي شاركت في المناورات، وصممت لدك مواقع العدو في المناطق الجبلية والمناطق ذات التضاريس الصعبة.

وكان واضحاً قدرات كاسحات الألغام الروسية "أوران-77" التي تعتمد على حبال متفجرة تقذفها لتفجر الألغام وتشق طرقا آمنة للدبابات وناقلات الجنود والآليات في أرض العدو أثناء المعركة، كما أبرز هذا المقطع قدرات سيارات "تيغر" العسكرية الروسية على التحرك بشكل ممتاز في أرض المعركة، ودقة قاذفات "سو-34" الروسية في دك مواقع العدو وآلياته.

يشار إلى أن حوالي 128 ألف عسكري من عدة دول هي روسيا والصين وباكستان وقرغيزستان والهند وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان، وشاركت فيها أيضا أكثر من 600 طائرة حربية، و15 سفينة و20 ألف آلية عسكرية.