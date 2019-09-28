سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت

ارتفع سعر صرف الدولار في شركات الصرافة في لبنان إلى حوالي 1600 ليرة للمرة الأولى منذ حوالي 30 عامًا مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 1507 ليرة.

أدى تشديد الدولار إلى إضراب مستوردي الوقود، مما أدى إلى نقص الوقود، ويدعو أصحاب محطات الوقود إلى حل أزمة تمويل شراء الوقود.

أعلن البنك المركزي أنه سيصدر تعميم الأسبوع المقبل لتنظيم تمويل استيراد القمح والوقود والأدوية.

قبل بضعة أيام، حذر أصحاب المطاحن في لبنان من أن البلاد قد تواجه أزمة إمداد إذا لم يتم توفير الدولارات اللازمة لاستيراد الحبوب بالسعر الرسمي وقالوا إن مخزونات القمح انخفضت إلى مستوى "خطير".

يعاني الاقتصاد اللبناني من تباطؤ تدفقات رأس المال من الخارج، والذي استخدم منذ فترة طويلة لتمويل ميزانية الحكومة وعجز الحساب الجاري.

انخفضت الاحتياطيات الأجنبية باستثناء الذهب، بنسبة 15% على مدى الأشهر ال 16 الماضية إلى حوالي 39 مليار دولار.