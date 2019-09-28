نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2019 الدور الثاني

أصدرت محافظة الرصافة الثانية والكرخ والمثنى نتائج اعتراضات الفرع العلمي التحضيري السادس للجولة الثانية لعام 2019 لجميع الطلاب الذين قدموا اعتراضات إلى درجات امتحانات الدور الثاني في العراق.

أكدت وزارة التربية العراقية أن اعتراضات الفرع العلمي السادس التحضيري للدورة الثانية لعام 2019 انتهت في جميع المحافظات العراقية ، وأن لجنة الإصلاح التابعة لوزارة التربية والتعليم قامت بمراجعة ومراجعة علامات الطلاب المتقدمين للاعتراض على بعض المواد.

وأوضحت الوزارة أن نتائج اعتراضات الدورة الثانية لعام 2019 أعلنت وفقًا لكل محافظة، حيص ستعلن نتائج محافظات الكرخ الأولى والثانية والرسيفة والرصافة ونينوى وميسان والنجف والأنبار وكربلاء وكركوك.

إليك نتائج اعتراضات الجولة السادسة الإعدادية 2019 الثانية:



















