ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 28/9/2019

  • فلسطين اليوم
  • 10:23 - 28 سبتمبر 2019
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 28/9/2019 سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 28/9/2019
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

ارتفع سعر صرف الدولار في شركات الصرافة في لبنان إلى حوالي 1600 ليرة للمرة الأولى منذ حوالي 30 عامًا مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 1507 ليرة.

أدى تشديد الدولار إلى إضراب مستوردي الوقود، مما أدى إلى نقص الوقود، ويدعو أصحاب محطات الوقود إلى حل أزمة تمويل شراء الوقود.

أعلن البنك المركزي أنه سيصدر تعميم الأسبوع المقبل لتنظيم تمويل استيراد القمح والوقود والأدوية.

قبل بضعة أيام، حذر أصحاب المطاحن في لبنان من أن البلاد قد تواجه أزمة إمداد إذا لم يتم توفير الدولارات اللازمة لاستيراد الحبوب بالسعر الرسمي وقالوا إن مخزونات القمح انخفضت إلى مستوى "خطير".

يعاني الاقتصاد اللبناني من تباطؤ تدفقات رأس المال من الخارج، والذي استخدم منذ فترة طويلة لتمويل ميزانية الحكومة وعجز الحساب الجاري.

انخفضت الاحتياطيات الأجنبية باستثناء الذهب، بنسبة 15% على مدى الأشهر ال 16 الماضية إلى حوالي 39 مليار دولار.

التاريخ سعر الصرف
2019-09-28 1 ليرة اللبنانية = 0.001 دولار امريكي
1 دولار امريكي = 1,511.000 ليرة اللبنانية
2019-09-27 1 ليرة اللبنانية = 0.001 دولار امريكي
1 دولار امريكي = 1,511.000 ليرة اللبنانية
2019-09-26 1 ليرة اللبنانية = 0.001 دولار امريكي
1 دولار امريكي = 1,511.502 ليرة اللبنانية
2019-09-25 1 ليرة اللبنانية = 0.001 دولار امريكي
1 دولار امريكي = 1,507.000 ليرة اللبنانية
2019-09-24 1 ليرة اللبنانية = 0.001 دولار امريكي
1 دولار امريكي = 1,508.502 ليرة اللبنانية
2019-09-23 1 ليرة اللبنانية = 0.001 دولار امريكي
1 دولار امريكي = 1,507.550 ليرة اللبنانية
2019-09-22 1 ليرة اللبنانية = 0.001 دولار امريكي
1 دولار امريكي = 1,511.150 ليرة اللبنانية
الأكثر مشاهدة

متعلقات