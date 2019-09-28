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سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

  • فلسطين اليوم
  • 10:17 - 28 سبتمبر 2019
سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي
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أعلنت غرفة تجارة دمشق عن الإجراءات التنفيذية لمبادرة قطاع الأعمال السوري لدعم العملة المحلية الليرة، بعد الانخفاض الذي شهده مقابل الدولار مؤخرًا.

بموجب هذه المبادرة، يجب إيداع الودائع النقدية بالدولار في حساب المبادرة التجارية في البنك التجاري السوري، مع سحب الليرة السورية وفقًا لمتوسط ​​سعر الصرف لفترة الإيداع ، وفقًا لصحيفة الوطن السورية.

الإجراءات التي تنص على أن يتم إيداع النقدية بالدولار على أقساط وفقا للقوائم المعتمدة وخلال الفترة المحددة من قبل البنك المركزي السوري.

يقوم مفوض البنك المركزي السوري بتحريك الحساب المفتوح بالدولار، ويقوم البنك التجاري السوري بتزويد البنك المركزي السوري بإشعارات إيداع وسحب على أساس يومي.

وفقًا للإجراءات، سيتم تسليم الليرة السورية للودائع بالدولار إلى المودعين بعد التأكد من أن سعر الصرف قد انخفض إلى المستوى المطلوب واستقر بالتنسيق مع البنك المركزي على متوسط ​​أسعار الصرف المسجلة خلال فترة تنفيذ مبادرة.

يشار إلى أن الليرة السورية تراجعت بحدة في السوق السوداء في الأسبوع الأول من سبتمبر إلى 691 ليرة للدولار، لتصل إلى أدنى مستوياتها، ثم ارتفعت تدريجياً لتصل إلى الاثنين الماضي 610 ليرة للدولار، بعد أن أخذت الحكومة السورية تدابير للسيطرة على سوق العملات.

للمقارنة، وصل سعر صرف الدولار في نهاية العام الماضي إلى 500 ليرة، في حين أن الدولار قبل بدء الأزمة السورية في عام 2011 في حدود 50 ليرة.

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