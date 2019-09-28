لبحث وضع غزة .. وفد استخباراتي مصري زار "اسرائيل" سراً

قال المراسل السياسي للقناة الإسرائيلية 13 نقلا عن مسؤولين "إسرائيليين" ان وفدا من الاستخبارات العامة المصرية زار "إسرائيل" الخميس "سرا" لإجراء محادثات تناولت الوضع في قطاع غزة.

وذكر المراسل في تغريدة أن الوفد أجرى "مناقشات مع مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء (الإسرائيلي) والأجهزة الأمنية:

وأشار في تغريدة أخرى إلى مخاوف مصرية من أن "عدم الاستقرار السياسي في "إسرائيل" وإمكانية إجراء انتخابات ثالثة سيؤدي إلى تصعيد آخر في غزة (كما كان الحال قبل الانتخابات الأخيرة قبل بضعة أسابيع فقط) والذي قد يتدهور ليصبح عملية واسعة النطاق أو حربا".

ومنذ مارس 2018، تشهد الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل تظاهرات أسبوعية تتخللها مواجهات.

وخاضت إسرائيل وحركة حماس ثلاث حروب في القطاع منذ 2008.