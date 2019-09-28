50 مليون دولار من السعودية للأونروا

أعلن وزير خارجية المملكة العربية السعودية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف تقديم تبرع بمبلغ 50 مليون دولار للموازنة الرئيسة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لعام 2019.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالمفوض العام للأونروا بيير كرينبول على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد العساف موقف المملكة العربية السعودية باعتبارها واحدة من أقوى الداعمين السياسيين والماليين للأونروا. وأعرب عن تقديره الكبير للعمل الذي تقوم به الوكالة من أجل لاجئي فلسطين.

ويماثل هذا الإعلان التبرع الاستثنائي الذي قدمته المملكة لموازنة الأونروا البرامجية في عام 2018، ويأتي إضافة إلى التبرعات السخية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لمشاريع الأونروا في البنية التحتية في سائر أقاليم عملياتها الخمسة.

وأعرب المفوض العام عن تقديره العميق بالنيابة عن 5,5 مليون لاجئ من فلسطين تقوم الأونروا على خدمتهم.

وقال كرينبول إن "التبرع المتجدد والسخي من المملكة العربية السعودية يعد ذا أهمية كبيرة لوكالتنا. وطوال فترة الصيف، وفي الوقت الذي كنا نستعد فيه لافتتاح السنة الدراسية الجديدة، قمنا بإعادة تأهيل العشرات من مدارس الأونروا بتمويل سعودي. إن التبرع الحاسم الذي تم الإعلان عنه سيسمح لنا بالمحافظة على الحق في التعليم لطلبتنا البالغ عددهم 532,000 طالبة وطالبة، بالإضافة إلى الخدمات الرئيسة الأخرى المقدمة للاجئي فلسطين. إننا ممتنون للغاية للشراكة والتعاون الديناميكيين مع المملكة".