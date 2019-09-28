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الطقس: انخفاض الحرارة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:12 - 28 سبتمبر 2019
طقس طقس
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توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

واشارت الدائرة الى ان الجو يكون يوم غد الاحد، غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الاثنين المقبل، غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

اما يوم الثلاثاء المقبل، فيكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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