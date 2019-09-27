تردد قناة المرقاب نايل سات 2019

تردد قناة المرقاب الثانية Al Mergab 2 الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، وتبث القناة من داخل المملكة العربية السعودية وهي من القنوات المتنوعة الذي تقوم ببث وتقديم جميع البرامج التي تخدم جميع المواطنين السعوديين والكثير من الدول العربية، وتهتم بتقديم الموروث الشعبي والثقافي الذي يريد متابعته ومشاهدته جميع الأشخاص في جميع البلاد العربية، وتقوم أيضاً القناة بتقديم جميع المناسبات العامة والخاصة وتقديم الموروث الشعبي الخاص بالمملكة العربية السعودية، وتعتبر القناة من أهم القنوات المجانية الذي يتابعها الكثير من المشاهدين في البلاد العربية المتعددة.

تردد قناة المرقاب 2 2019

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 12015 (V) 27500 – 5/6 SD

ويذكر أن القناة تقوم بتقديم العديد من المهرجانات الشعرية والتراثية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، لذلك فيبحث عن تردد القناة الكثير من المشاهدين من جميع البلاد العربية والخليجية وعلى رأسهم السعودية، فيتم تقديم التردد الجديد الخاص بالقناة ومشاهدتها بنقاء الصوت والصورة.