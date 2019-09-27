بيان القوات المسلحة المصرية اليوم

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، الجمعة، عن حصيلة جهود قوات الجيش والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وقالت في بيان: في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية وحتى اليوم، عن تحقيق النجاحات الآتية

قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 33 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، وتدمير 7 عربات دفع رباعي على الاتجاه الشمالي الشرقي، و83 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و25 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

كما نفذت القوات المسلحة عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 118 فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة، وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء

وقيام عناصر المهندسين العسكريين باكشاف وتفجير 273 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهادف القوات على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير 11 فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

وضبط وتدمير 37 سيارة و42 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية، واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار للعناصر الإرهابية عثر بها على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة.

وتواصل القوات الخاصة البحرية تأمين المسطح المائي أمام مناطق العمليات بمسرح عمليات البحرين الأحمر والمتوسط لتأمين الأهداف الاقتصادية وتفعيل إجراءات الأمن البحري داخل مياهنا الإقليمية.

كما تمكنت قوات حرس الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية من تحقيق النجاحات الآتية:

ضبط 15 بندقية آلية و3 رشاشات و24 خزنة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وقاذفين أر بي جي وضبط 2441 كيلوجراما من جوهر الحشيش المخدر، وضبط 6265 كيلوجراما من نبات البانجو و20 كيلوجراما من مادة الأفيون المخدر وضبط 1 مليون و562 ألف و86 قرص مخدر، واكتشاف وتدمير 25 فدانا من نبات الخشخاش والباتنجو و1268 كيلوجراما من بذور الخشخاش والبانجو و23 عربة تستخدم في أعمال التهريب وضبط 50 جهازا يستخدم للتنقيب عن المعادن.

كذلك إحباط محاولة غير شرعية لـ11 ألفا و71 فردا من جنسيات مختلفة على كل الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة للقوات المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود أثناء الاشتباك وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.