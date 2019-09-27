مشاهدة مباراة الوحدة ضد الجزيرة بث مباشر - يلا شوت اليوم 27/9/2019

يلاقي نادي الوحدة منافس الجزيرة، اليوم الجمعة، في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإماراتي للمحترفين وتقام المباراة الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الوحدة والجزيرة بث مباشر Al Wahda vs Al Jazeera من موقع كورة اون فى بث مباشر لايف مساء اليوم 27 من سبتمبر فى منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الخليج العربي الاماراتي حيث يلتقى كلا من الفريقين فى مواجهة قوية على الثلاثة نقاط ويمكن متابعة مباريات اليوم فى بث مباشر بدون تقطيع.

وتبث مباراة الوحدة والجزيرة على قناتي أبوظبي الرياضية HD 1، ودبي الریاضية 1 HD، بصوت المعلقين عامر عبدالله وعبدالله السعدي.

ويملك الجزيرة 19 نقطة في المركز الثالث، مقابل 15 نقطة للوحدة في المركز الخامس.وكان الفوز من نصيب الوحدة في الـ 4 مباريات أمام الجزيرة بنتيجة 4/2 و2/0 و3/0 و4/1.

وفي هذه المباريات الأربع سجل المهاجم الأرجنتيني سبيستيان تيغالي6 أهداف على مرتين، (هاتريك في مباراتين) ويعود آخر فوز للجزيرة على الوحدة إلى يناير 2017 بنتيجة 5/1 في الدوري الإماراتيويتصدر الشارقة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة من 9 مباريات.