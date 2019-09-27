مشاهدة مباراة الاهلي والنصر بث مباشر - كورة لايف فى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تتجه أنظار متابعو كرة القدم السعودية في شتى بقاع الوطن العربي لملعب مدينة الملك عبدالله بجدة لمتابعة الكلاسيكو المرتقب الذي سيجمع بين الأهلي والنصر في إطار مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل الأهلي في مواصلة نتائجه الطيبة بعد فوزه على حساب الفتح بهدفين مقابل لاشئ الذي جاء بعد رحيل الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش وتعين صالح المحمدي بدلا منه.

تشهد الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوريش السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان» قمة نارية، حين يحل النصر، بطل النسخة الماضية من المسابقة، ضيفًا على الأهلي، وهي المباراة التي تحمل معها أهمية كبيرة للفريقين.



الأهلي، صاحب الأرض، لم يبدأ الدوري بصورة جيدة، بعد تعادله في الجولة الأولى أمام العدالة بهدف لمثله، ليفوز بعدها على الاتفاق بهدفين لهدف، ويخسر في الجولة التالية أمام الوحدة بذات النتيجة، وأخيرًا فاز على الفتح بهدفين نظيفين، ليجمع 7 نقاط وضعته في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، مسجلًا 6 أهداف فيما استقبلت شباكه 4 أهداف.

أما النصر، فبدأ الدوري بصورة مميزة، بالفوز على ضمك في الجولة الأولى بهدفين دون رد، ثم الفتح بهدف نظيف، ليتعادل سلبيًا في الجولة الثالثة أمام الشباب، وأخيرًا خسر أمام الحزم في مفاجأة مدوية بهدف نظيف، ليحصد «العالمي» 7 نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف عن الأهلي.



ونقدم لكم فيما يلي المعلومات المتعلقة بمواجهة الأهلي أمام النصر في الدوري السعودي..