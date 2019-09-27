الاحتلال يفرج عن تاجر من قطاع غزة بعد اعتقال دام اسبوعين

أفرجت سلطات الاحتلال بعد عصر اليوم عن التاجر فضل يوسف محمود الديري (39 عاما) من سكان حي الصبرة وسط مدينة غزة بعد اعتقاله لنحو اسبوعين.

وقال عبد الناصر فروانة المختص في شؤؤن الاسرى ان الديري اعتقل في الثامن من أيلول/سبتمبر الجاري عبر معبر بيت حانون/ايرز. وقد اقتيد بعدها الى سجن عسقلان.

يذكر أن سلطات الاحتلال تضع العراقيل والمعيقات أمام حركة المواطنين اثناء تنقلهم من والى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ايرز شمال قطاع غزة، وفي كثير من الأحيان جعلت من المعبر مصيدة لاعتقال المدنيين ومكانا للاستجواب والضغط وأحيانا الابتزاز، واعتقلت واحتجزت واستجوبت العشرات من التجار والمرضى ومرافقين للمرضى وأهالي الأسرى أثناء مرورهم عبر المعبر منذ مطلع العام الجاري.

ودعا فروانة في تصريح وصل معا منظمة الصليب الأحمر وكافة المنظمات الدولية الى حماية المواطنين وازالة القيود المفروضة وتسهيل تنقلهم من والى قطاع غزة بما يكفل حرية الحركة وحرية التنقل والسفر.