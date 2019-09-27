ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

مشاهدة مباراة الاسماعيلى واهلى بنغازى بث مباشر اليوم الجمعة 27/9/2019

  • فلسطين اليوم
  • 18:34 - 27 سبتمبر 2019
مشاهدة مباراة الاسماعيلى واهلى بنغازى بث مباشر مشاهدة مباراة الاسماعيلى واهلى بنغازى بث مباشر
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

يستضيف أهلي بنغازي الليبي شقيقه الإسماعيلي في إياب مباريات دور الـ32 من البطولة العربية (كأس محمد السادس للأندية الأبطال).

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوعين بمدينة الإسماعيلية قد انتهت بفوز الدراويش 4-2.

وتقام المباراة الساعة الخامسة مساءً على ستاد مصطفى بن جنات (ملعب أهلي طرابلس) بمدينة المنستير بتونس.

وتنقل المباراة عبر قنوات أبوظبي الرياضية الناقل الحصري للبطولة.

قناة Abu Dubai Sports HD2 هي قناة مفتوحة وترددها كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12467

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز:27500

معدل تصحيح الخطأ:2/3

الأكثر مشاهدة

متعلقات