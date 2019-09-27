مشاهدة مباراة الاسماعيلى واهلى بنغازى بث مباشر اليوم الجمعة 27/9/2019

يستضيف أهلي بنغازي الليبي شقيقه الإسماعيلي في إياب مباريات دور الـ32 من البطولة العربية (كأس محمد السادس للأندية الأبطال).
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوعين بمدينة الإسماعيلية قد انتهت بفوز الدراويش 4-2.
وتقام المباراة الساعة الخامسة مساءً على ستاد مصطفى بن جنات (ملعب أهلي طرابلس) بمدينة المنستير بتونس.
وتنقل المباراة عبر قنوات أبوظبي الرياضية الناقل الحصري للبطولة.
قناة Abu Dubai Sports HD2 هي قناة مفتوحة وترددها كالآتي:
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12467
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز:27500
معدل تصحيح الخطأ:2/3