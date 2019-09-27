تردد قناة ليبيا الرياضية على النايل سات 2019 الناقلة لمباريات اليوم

هي قناة تم تأسيسها في عام 2004 وتبث على الأقمار الصناعية نايلسات وعرب سات وهوت بيرد وذلك لنقل كل المباريات المقامة في الدوري الليبي والبطولات المتعددة المقامة في ليبيا ومنها مباريات دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، كاس الفاتح الليبي لكرة القدم، كأس الاتحاد العام الليبي لكرة القدم وغيرها من البطولات الأخرى في مجالات .

عدة في بطولات الرياضة مثل بطولة سلطة الشعب الليبي لكرة الطائرة وكأس الفاتح الليبي لكرة الطائرة ودوري الدرجة الأولى الليبي لكرة الطائرة كما أنها كانت تقوم بعرض مجموعة أخرى من البطولات الرياضية على شاشتها مثل مشاركات الأندية الليبية في البطولات الأفريقية في كافة الألعاب ومشاركات الأندية الليبية في جميع البطولات العربية والقارية كل هذا وأكثر على شاشة قناة ليبيا سبورت على مدار ال 24 ساعة مجاناً.

تردد قناة ليبيا الرياضية 2019