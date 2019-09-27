تقرير يكشف: نيمار حاول إجبار برشلونة على ضمه

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، سر فشل المفاوضات بين محامي نيمار نجم باريس سان جيرمان، ومسئولي برشلونة، حول إنهاء النزاع القضائي بين الطرفين بشكل ودي.

وكان الطرفان قد عقدا جلسة مفاوضات، اليوم الجمعة، لأكثر من ساعة، ولكن لم يتوصلا إلى اتفاق، مما أعاد النزاع إلى ساحة القضاء.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن نيمار أبدى استعداده للتخلي عن مكافأة التجديد بأكملها للنادي الكتالوني، بشرط وجود التزام مكتوب بأن برشلونة سيتعاقد معه مستقبلًا.

ولم يوافق الفريق الكتالوني على هذا الشرط، مما أدى إلى استمرار النزاع القضائي بين الطرفين.

وكان نيمار قد رفع دعوى قضائية ضد برشلونة، للحصول على مكافأة تجديد آخر عقد له مع البارسا كاملة، رغم أنه انتقل مباشرة عقب ذلك صوب باريس سان جيرمان في صيف 2017.

ومنح برشلونة، اللاعب 14 مليون يورو من إجمالي المكافأة البالغة 40 مليونًا، ولذلك يطلب نيمار الحصول على 26 مليون يورو من إدارة النادي الكتالوني.

يذكر أن نيمار حضر إلى برشلونة، أمس الخميس، للإدلاء بشهادته في القضية، ولكنه تغيب عن الجلسة وسافر اليوم إلى باريس، بعد مقابلة بعض أصدقائه في المدينة الكتالونية.