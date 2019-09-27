الآلاف يشاركون في جمعة " انتفاضة الأقصى والأسرى " شرق قطاع غزة

شارك الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة، عصر اليوم الجمعة، في فعاليات مسيرة العودة الأسبوعية الـ 76، التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، والتي جاءت بعنوان جمعة "انتفاضة الأقصى والأسرى".

وتوافد المشاركون باتجاه مخيمات العودة الخمسة المنتشرة قبالة السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة عام 1948، والتي يتمركز خلفه جنود الاحتلال الاسرائيلي المدججة بالأسلحة.

وأفاد مراسلنا، أن مشاركة واسعة من قبل المواطنين في مخيمات العودة الخمسة، في رفح وخانيونس والوسطى وغزة وشمال قطاع غزة. رغم تواجد جنود الاحتلال على الجانب الآخر بشكل مكثف.

وأضاف، أن جنود الاحتلال اطلقوا القنابل الغازية المسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين السلميين، والرصاص الحي والمطاطي، ما أدى لإصابة العشرات بحالات الاختناق.