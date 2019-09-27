الشيخ: أي محاولة للالتفاف على تطبيق اتفاق 2017 لانهاء الانقسام مضيعة للوقت

الشيخ: المطلوب تنفيذ اتفاق 2017 لإنهاء الانقسام وما دون ذلك مضيعة وقت

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ:" إن المطلوب لإنهاء الانقسام هو تنفيذ اتفاق أكتوبر ٢٠١٧ الذي وضع آليات إنهاء الانقسام ومن ثم إجراء الانتخابات في القدس والضفة وقطاع غزة وبعد ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنيه.

وشدد الشيخ على أنه يجب تمكين الحكومة من بسط سيطرتها الكاملة على الضفة وقطاع غزة، وإذا تعذر ذلك يجب العودة إلى صناديق الاقتراع والانتخابات الحرة والمباشرة وهذا الخيار لا بديل عنه.

وقال الشيخ: "إن أي شيء آخر هو مضيعة للوقت ومناورات وتكتيكات مكشوفة لا تفضي إلى حلول جذرية بل العكس هي محاولات لتكريس الانقسام وتعميقه". على حد قوله.

يأتي هذا عقب موافقة حركة حماس على المبادرة التي أطلقتها فصائل العمل الوطني في قطاع غزة لإنهاء الانقسام يوم أمس، والتي تستند الى الاتفاقات السابقة ومن بينهما اتفاق 2017.