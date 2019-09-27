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تردد قناة الجزيرة عربسات 2019 hd مصر

  • فلسطين اليوم
  • 14:35 - 27 سبتمبر 2019
تردد قناة الجزيرة عربسات 2019 hd مصر تردد قناة الجزيرة عربسات 2019 hd مصر
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تردد قناة الجزيرة عربسات 2019 hd مباشر مصر ، من القنوات العربية المتخصصة في المجال الإخباري من كل دول العالم فهي أهم منصة إخبارية عربية على الأقمار الصناعية كما وتقوم بالبث طوال اليوم على مدار 24 ساعة بدون توقف البث.

وتعرض القناة برامجها ونشرات الأخبار لتنقل الخبر من كل أنحاء العالم عبر مراسلين القناة في كل مكان بالعالم على مدار اليوم 24 ساعة بدون توقف البث أو تشفير تقوم بعرض البرامج والأخبار، وتطلق القناه في جميع أنحاء العالم بلغات متعددة وذلك ليصل الخبر لكل من يتشوق التطلع على الأخبار لحظة بلحظة.

ومن الجدير ذكره، ان قناة الجزيرة قناة قطرية مقرها في الدوحة (قطر)، كما وانطلقت القناة في عام 1996 من قبل منحة قدمها الأمير حمد بن خليفة آل ثاني ولكن مع تطور الوقت قامت القناة بتطوير نفسها والاكتفاء الذاتي منذ عام 2001 حتى وقتنا هذا .

سنعرض لكم اليوم من خلال موقعنا ، التردد الجديد لقناه الجزير، وذلك للتمتع بمشاهدة القناة بصورة جيدة وتقنية عالية فلابد من إعادة ضبط جهاز الإرسال الخاص بك على الترددات الجديدة والتمتع بالمشاهدة المجانية لكافة الأخبار العالمية والبرامج المميزة وذلك حرصاً على زيادة قوة إشارة البث لتفادي التشويش على الصورة .

تردد قناة الجزيرة 2019:

القمر التردد FEC/SR الجودة
نايل سات 10971 (V) 27500 – 3/4 SD
نايل سات 12520 (H) 27500 – 5/6 HD
سهيل سات 11604 (H) 27500 – 3/4 SD
سهيل سات 11045 (H) 27500 – 2/3 HD
هوت بيرد 12111 (V) 27500 – 3/4 SD
اسم القناة على قائمة القنوات “Al Jazeera TV“
القمر الصناعى قناة التردد مدار معدل معامل تصحيح قطبية تضمين

يوتلسات 16 اي

 قناة الجزيرة بلقان 11303 16E 30000 2/3 أفقي DVB-S2

أسترا 1

 قناة الجزيرة الإخبارية 11509 19E 22000 5/6 راسى DVB-S

أسترا 1 كي آر

 قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح 11229 19 E 22000 2/3 راسى DVB-S2

سهيل سات 1

 قناة الجزيرة الإخبارية, قناة الجزيرة مباشر 2, قناة الجزيرة الإنجليزية, قناة الجزيرة الوثائقية, قناة الجزيرة مباشر, تلفزيون قطر 11604 26E 27500 3/4 أفقي DVB-S

سهيل سات 1

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يوتلسات 8 غرب

 قناة الجزيرة الإخبارية, قناة الجزيرة مباشر, قناة الجزيرة مباشر 2, قناة الجزيرة الوثائقية, قناة الجزيرة الإنجليزية, تلفزيون قطر 10971 8W 27500 3/4 راسى DVB-S

يوتلسات 8 غرب

 قناة الجزيرة الإخبارية عالية الوضوح, قناة الجزيرة مباشر عالية الوضوح, قناة الجزيرة مباشر 2 عالية الوضوح, قناة الجزيرة الوثائقية عالية الوضوح, قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح 12521 8W 27500 2/3 أفقي DVB-S2

هوت بيرد 13

 قناة الجزيرة الإخبارية, قناة الجزيرة مباشر, قناة الجزيرة الوثائقية 12111 13E 27500 3/4 راسى DVB-S

هوت بيرد 13

 قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح, قناة الجزيرة الإنجليزية 11137 13E 27500 3/4 أفقي DVB-S

هوت بيرد 13

 قناة الجزيرة الإخبارية عالية الوضوح 12577 13E 27500 3/4 أفقي DVB-S2

أوبتس دي 3

 قناة الجزيرة الإنجليزية 12136 156E 27800 3/4 راسى DVB-S

جالكسي 19 (مشفرة)

 قناة الجزيرة الإنجليزية 11867 97W 22000 3/4 راسى DVB-S

آسيا سات 7

 قناة الجزيرة الإخبارية, قناة الجزيرة الإنجليزية 3880 105E 27500 3/4 أفقي DVB-S

آسيا سات 7

 قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح 4100 105E 29720 5/6 راسى DVB-S2

آسيا سات 5

 قناة الجزيرة الإخبارية 3660 100E 27500 3/4 راسى DVB-S

هسبا سات 1 إي

 قناة الجزيرة الإنجليزية 10890 30W 27500 3/4 راسى DVB-S

إنتل سات 20

 قناة الجزيرة الإنجليزية 4064 68E 19850 7/8 أفقي DVB-S

إنتل سات 34 (مشفرة)

 قناة الجزيرة الإخبارية, قناة الجزيرة الإنجليزية, قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح 3805 55W 26666 7/8 راسى DVB-S

ثور 5

 قناة الجزيرة الإنجليزية 12418 1W 28000 7/8 راسى DVB-S

أسترا 2 جي

 قناة الجزيرة الإنجليزية 11082 28E 22000 5/6 أفقي DVB-S

أسترا 2 جي

 قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح 11612 28E 23000 2/3 أفقي DVB-S2

أسترا 1 أم

 قناة الجزيرة الإنجليزية 11627 19E 22000 5/6 راسى DVB-S

آموس 2 (مشفرة)

 قناة الجزيرة الإخبارية 10925 4W 27500 5/6 أفقي DVB-S

تركسات أي 4

 قناة الجزيرة الإخبارية, قناة الجزيرة الإنجليزية 12457 42E 30000 3/4 راسى DVB-S

 

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