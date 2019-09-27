تردد قناة الجزيرة عربسات 2019 hd مصر

تردد قناة الجزيرة عربسات 2019 hd مباشر مصر ، من القنوات العربية المتخصصة في المجال الإخباري من كل دول العالم فهي أهم منصة إخبارية عربية على الأقمار الصناعية كما وتقوم بالبث طوال اليوم على مدار 24 ساعة بدون توقف البث.

وتعرض القناة برامجها ونشرات الأخبار لتنقل الخبر من كل أنحاء العالم عبر مراسلين القناة في كل مكان بالعالم على مدار اليوم 24 ساعة بدون توقف البث أو تشفير تقوم بعرض البرامج والأخبار، وتطلق القناه في جميع أنحاء العالم بلغات متعددة وذلك ليصل الخبر لكل من يتشوق التطلع على الأخبار لحظة بلحظة.

ومن الجدير ذكره، ان قناة الجزيرة قناة قطرية مقرها في الدوحة (قطر)، كما وانطلقت القناة في عام 1996 من قبل منحة قدمها الأمير حمد بن خليفة آل ثاني ولكن مع تطور الوقت قامت القناة بتطوير نفسها والاكتفاء الذاتي منذ عام 2001 حتى وقتنا هذا .

سنعرض لكم اليوم من خلال موقعنا ، التردد الجديد لقناه الجزير، وذلك للتمتع بمشاهدة القناة بصورة جيدة وتقنية عالية فلابد من إعادة ضبط جهاز الإرسال الخاص بك على الترددات الجديدة والتمتع بالمشاهدة المجانية لكافة الأخبار العالمية والبرامج المميزة وذلك حرصاً على زيادة قوة إشارة البث لتفادي التشويش على الصورة .

تردد قناة الجزيرة 2019:

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 10971 (V) 27500 – 3/4 SD نايل سات 12520 (H) 27500 – 5/6 HD سهيل سات 11604 (H) 27500 – 3/4 SD سهيل سات 11045 (H) 27500 – 2/3 HD هوت بيرد 12111 (V) 27500 – 3/4 SD اسم القناة على قائمة القنوات “Al Jazeera TV“