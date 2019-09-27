تردد قناة الجزيرة عربسات 2019 hd مصر

تردد قناة الجزيرة عربسات 2019 hd مباشر مصر ، من القنوات العربية المتخصصة في المجال الإخباري من كل دول العالم فهي أهم منصة إخبارية عربية على الأقمار الصناعية كما وتقوم بالبث طوال اليوم على مدار 24 ساعة بدون توقف البث.
وتعرض القناة برامجها ونشرات الأخبار لتنقل الخبر من كل أنحاء العالم عبر مراسلين القناة في كل مكان بالعالم على مدار اليوم 24 ساعة بدون توقف البث أو تشفير تقوم بعرض البرامج والأخبار، وتطلق القناه في جميع أنحاء العالم بلغات متعددة وذلك ليصل الخبر لكل من يتشوق التطلع على الأخبار لحظة بلحظة.
ومن الجدير ذكره، ان قناة الجزيرة قناة قطرية مقرها في الدوحة (قطر)، كما وانطلقت القناة في عام 1996 من قبل منحة قدمها الأمير حمد بن خليفة آل ثاني ولكن مع تطور الوقت قامت القناة بتطوير نفسها والاكتفاء الذاتي منذ عام 2001 حتى وقتنا هذا .
سنعرض لكم اليوم من خلال موقعنا ، التردد الجديد لقناه الجزير، وذلك للتمتع بمشاهدة القناة بصورة جيدة وتقنية عالية فلابد من إعادة ضبط جهاز الإرسال الخاص بك على الترددات الجديدة والتمتع بالمشاهدة المجانية لكافة الأخبار العالمية والبرامج المميزة وذلك حرصاً على زيادة قوة إشارة البث لتفادي التشويش على الصورة .
تردد قناة الجزيرة 2019:
|القمر
|التردد
|FEC/SR
|الجودة
|نايل سات
|10971 (V)
|27500 – 3/4
|SD
|نايل سات
|12520 (H)
|27500 – 5/6
|HD
|سهيل سات
|11604 (H)
|27500 – 3/4
|SD
|سهيل سات
|11045 (H)
|27500 – 2/3
|HD
|هوت بيرد
|12111 (V)
|27500 – 3/4
|SD
|اسم القناة على قائمة القنوات “Al Jazeera TV“
|القمر الصناعى
|قناة
|التردد
|مدار
|معدل
|معامل تصحيح
|قطبية
|تضمين
|
يوتلسات 16 اي
|قناة الجزيرة بلقان
|11303
|16E
|30000
|2/3
|أفقي
|DVB-S2
|
أسترا 1
|قناة الجزيرة الإخبارية
|11509
|19E
|22000
|5/6
|راسى
|DVB-S
|
أسترا 1 كي آر
|قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح
|11229
|19 E
|22000
|2/3
|راسى
|DVB-S2
|
سهيل سات 1
|قناة الجزيرة الإخبارية, قناة الجزيرة مباشر 2, قناة الجزيرة الإنجليزية, قناة الجزيرة الوثائقية, قناة الجزيرة مباشر, تلفزيون قطر
|11604
|26E
|27500
|3/4
|أفقي
|DVB-S
|
سهيل سات 1
|قناة الجزيرة الإخبارية عالية الوضوح, قناة الجزيرة مباشر عالية الوضوح, قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح, قناة الجزيرة الوثائقية عالية الوضوح, قناة الجزيرة مباشر 2 عالية الوضوح
|11045
|26E
|27500
|2/3
|أفقي
|DVB-S2
|
يوتلسات 8 غرب
|قناة الجزيرة الإخبارية, قناة الجزيرة مباشر, قناة الجزيرة مباشر 2, قناة الجزيرة الوثائقية, قناة الجزيرة الإنجليزية, تلفزيون قطر
|10971
|8W
|27500
|3/4
|راسى
|DVB-S
|
يوتلسات 8 غرب
|قناة الجزيرة الإخبارية عالية الوضوح, قناة الجزيرة مباشر عالية الوضوح, قناة الجزيرة مباشر 2 عالية الوضوح, قناة الجزيرة الوثائقية عالية الوضوح, قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح
|12521
|8W
|27500
|2/3
|أفقي
|DVB-S2
|
هوت بيرد 13
|قناة الجزيرة الإخبارية, قناة الجزيرة مباشر, قناة الجزيرة الوثائقية
|12111
|13E
|27500
|3/4
|راسى
|DVB-S
|
هوت بيرد 13
|قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح, قناة الجزيرة الإنجليزية
|11137
|13E
|27500
|3/4
|أفقي
|DVB-S
|
هوت بيرد 13
|قناة الجزيرة الإخبارية عالية الوضوح
|12577
|13E
|27500
|3/4
|أفقي
|DVB-S2
|
أوبتس دي 3
|قناة الجزيرة الإنجليزية
|12136
|156E
|27800
|3/4
|راسى
|DVB-S
|
جالكسي 19 (مشفرة)
|قناة الجزيرة الإنجليزية
|11867
|97W
|22000
|3/4
|راسى
|DVB-S
|
آسيا سات 7
|قناة الجزيرة الإخبارية, قناة الجزيرة الإنجليزية
|3880
|105E
|27500
|3/4
|أفقي
|DVB-S
|
آسيا سات 7
|قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح
|4100
|105E
|29720
|5/6
|راسى
|DVB-S2
|
آسيا سات 5
|قناة الجزيرة الإخبارية
|3660
|100E
|27500
|3/4
|راسى
|DVB-S
|
هسبا سات 1 إي
|قناة الجزيرة الإنجليزية
|10890
|30W
|27500
|3/4
|راسى
|DVB-S
|
إنتل سات 20
|قناة الجزيرة الإنجليزية
|4064
|68E
|19850
|7/8
|أفقي
|DVB-S
|
إنتل سات 34 (مشفرة)
|قناة الجزيرة الإخبارية, قناة الجزيرة الإنجليزية, قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح
|3805
|55W
|26666
|7/8
|راسى
|DVB-S
|
ثور 5
|قناة الجزيرة الإنجليزية
|12418
|1W
|28000
|7/8
|راسى
|DVB-S
|
أسترا 2 جي
|قناة الجزيرة الإنجليزية
|11082
|28E
|22000
|5/6
|أفقي
|DVB-S
|
أسترا 2 جي
|قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح
|11612
|28E
|23000
|2/3
|أفقي
|DVB-S2
|
أسترا 1 أم
|قناة الجزيرة الإنجليزية
|11627
|19E
|22000
|5/6
|راسى
|DVB-S
|
آموس 2 (مشفرة)
|قناة الجزيرة الإخبارية
|10925
|4W
|27500
|5/6
|أفقي
|DVB-S
|
تركسات أي 4
|قناة الجزيرة الإخبارية, قناة الجزيرة الإنجليزية
|12457
|42E
|30000
|3/4
|راسى
|DVB-S