الهباش يشن هجوماً على غرينيلات بعد تصريحاته الأخيرة ضد السلطة

شن قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش هجوماً على المبعوث الأمريكي جيسون غرينيلات في اعقاب ادعاء الاخير تلقي السلطة عشرات مليارات الدولارات.

وقال الهباش في تصريح صحفي "ان المبعوث الأمريكي جيسون غرينيلات، الذي يُفترض أنه محايد، يواظب على مهاجمتنا لأننا نرفض ما يريدون إملاءه علينا من "صفقة القرن" المزعومة الرامية إلى تصفية قضيتنا الوطنية، وانتزاع القدس منا، وتكريس الاحتلال الاسرائيلي لأرضنا".

وقال الهباش "آخر تقليعات جرينبلات ادعاؤه أننا نتلقى مساعدات بعشرات المليارات من الدولارات، ورغم ذلك فظروفنا الاقتصادية متدهورة، هل يتصور غرينبلات أن هناك أغبياء يمكنهم تصديق هذا التخريف؟؟ "

واضاف "نحن أولًا لا نتلقى مساعدات بهذا الحجم، وثانيًا معظم المساعدات متوقفة بفعل الضغوط الأمريكية، ومع ذلك فنحن نحاول تدبر أمورنا لكي نواصل صمودنا وتصدينا للمؤامرات التي تحاك ضدنا، والتي يتولى كٍبرها الإدارة الأمريكية والاحتلال الاسرائيلي".