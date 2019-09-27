السيسي يعلق على التظاهرات في مصر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، لدى وصوله القاهرة عقب مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك "إن الدعوة للتظاهرات لا تدعو للقلق إطلاقاً".

وأوضح الرئيس المصري "الموضوع لا يستحق.. لازم تعرفوا أن الشعب المصري بات واعيا، لا تقلقوا من أي شيء"، مضيفاً "البعض يرسم صورة خاطئة عبارة عن كذب وتشويه.. والكتائب الإلكترونية تشتغل بهدف تقديم صورة غير حقيقية".

ووجه السيسي رسالة للمصريين بالقول "يا مصريين خلي بالكم (انتبهوا) من هذه الحرب.. لا تصدقوهم.. مصر مكانها كبير بشعبها".

ووجد الرئيس السيسي في استقباله مواطنين واعلاميين مصريين.