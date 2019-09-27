تردد قناة النيل الازرق الجديد hd على النايل سات

تعد قناة النيل الأزرق الجديد من أفضل القنوات الإخبارية التي تتواجد على الساحة في الآونة الأخيرة، وهي من أبرز القنوات التي تنقل آخر المستجدات بالسودان.

وتم اطلاق قناة النيل الأزرق لأول مرة على قمر النايل سات عام 2006، ومن هذا الحين وهي تعكس الحياة السودانية في كافة الجوانب الحياتية، فهي تجسد كل ما يهتم به الشعب السوداني، وهذه القناة مجانية، لا تحتاج إلى اشتراك شهري من أجل ضبطها.

يمكنك الآن استقبال تردد قناة النيل الأزرق 2019