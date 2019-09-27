رابط نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2019 حسب الاسم العلمي والادبي

رابط نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2019 نتائج المفاضلة العامة في سويا 2019 لطلاب البكالوريا خلال الأيام الأخيرة من شهر سبتمبر الجاري، ولم يتم تحديد يوم معين لإعلان النتيجة، كما سيتم الكشف عن الحدود الدنيا للفرع العلمي والأدبي، وفقاً لما أوردته مصادر مطلعة من وزارة التعليم العالي السورية.

وفي سياق آخر، بلغت رسوم التسجيل في الموازي 200 ألف ليرة للكليات الطبية، و150 ألف ليرة سورية لكيات الهندسية وأقسامها والفنون الجميلة، و100 ألف لكليات الهندسة الزراعية والطب البيطري، بالإضافة لـ60 ألف ليرة لكليات الآداب والشريعة، وأخيراً 80 ألف ليرة لباقي الكليات.

يشار إلى أن وزارة التعليم العالي تستعد لإعلان نتائج مفاضلة العلمي 2019 2020 ونتائج مفاضلة الأدبي 2019، عبر موقع القبول الجامعي للحاصلين على شهادة البكالوريا، بالإضافة إلى إعلان نتائج مفاضلة الموازي 2019 في جميع محافظات سوريا، حيث سيتم نشر النتائج عبر موقع القبول الجامعي على شبكة الإنترنت.

وحددت الوزارة الحد الأدنى للمفاضلة في السنة التحضيرية 2300 درجة للقبول العام و2227 درجة للقبول الموازي، مشيرة إلى بدء قبول طلبات المفاضلة في مراكز التسجيل المعتمدة في الجامعات.

وقررت اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي تخفيض الحد الأدنى للقبول في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2019-2020 مقارنة مع العام الماضي إضافة إلى قبول جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الثانوية في الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسي القادم والبالغ عددهم 115635 طالباً وتم تخصيص 8041 مقعداً للتعليم المهني.

من خلال الدخول عبر موقع القبول الجامعي التابع لوزارة التعليم العالي، يمكنك الاستعلام عن نتائج المفاضلة 2019-2020 سوريا برقم الاكتتاب

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موقع القبول الجامعي.

موقع مفاضلة الفرع العلمي.

موقع التسجيل المباشر للفرع الادبي