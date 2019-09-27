ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

عبر برنامج الحكاية الذي يقدمه عمرو أديب

صور: الشيخ عزام يؤكد على موقف "الجهاد" الرافض للتدخل في الشأن الداخلي لأي بلد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:20 - 27 سبتمبر 2019
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد في فلسطين الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد في فلسطين الشيخ نافذ عزام
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد في فلسطين الشيخ نافذ عزام أنّ حركته تتمنى الخير لمصر ولا يمكن أن تتسب في أذى لها.

وفي رسالةٍ أرسلها الشيخ عزام إلى الإعلامي المصري عمرو أديب أذيعت في برنامج "الحكاية" الذي يبث على قناة "mbc" مصر ، قال : نحن نتابع برنامجكم ونتابع جهدكم الإعلامي الواضح، وحرصاً منا على تكاتف جهودكم وجهودنا في خدمة قضايا أمتنا الكبيرة، وفي قلبها قضية فلسطين، نود أو نوضح لكم أنّ مصر في قلوبنا جميعا .

وأضاف : أردت التأكيد لكم أننا لم نفكر في السابق ولن نفكر بالمستقبل في أي شيء قد يضر مصر أو فرداً واحداً من أبنائها.

وأكد الشيخ عزام أن هناك التباس فيما أذيع حول الأخ اشرف طافش، ولم يحدث طوال السنوات الماضية وعلى اختلاف المراحل السياسية أن حدثت حادثة تسيئ إلى مصر من طرفنا أخو تشوش على أمنها واستقرارها .

وقال: نحن نؤمن ونعلن هذا على الملأ أنّ استقرار مصر يصب في مصلحة الأمة وقضاياها وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

الأكثر مشاهدة

متعلقات