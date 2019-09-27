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تردد القناة الاولى المصرية بث مباشر - اخبار مصر اليوم

  • فلسطين اليوم
  • 11:07 - 27 سبتمبر 2019
تردد القناة الاولى المصرية بث مباشر تردد القناة الاولى المصرية بث مباشر
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تردد القناة الاولى المصرية على النايل سات 2019 القناة الأولى المصرية هي القناة الأولى الأرضية لـمصر والتابعة لـجهاز الاذاعة والتفلزيون والتي تبث مباشرةً من مبنى التلفزيون المصري ماسبيرو، القاهرة. قامت القناة بعرض العديد من البرامج والأفلام.

للبث المباشر للقناه من هنا

والمسلسلات وتقدم النشرات الاخبارية نشرة التاسعه والثانية عشر صباحا بالاضافة الى لقاءات مع بعض القادة السياسيين والخبراء وتقديم بث لجميع المشاريع الكبرى فى مصر

مصر والعالم العربي.

القمر التردد FEC/SR
نايل سات 11765 (H) 27500 – 5/6
نايل سات 11766 (H) 27500 – 5/6
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