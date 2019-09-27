الجزيرة مباشر مصر البث الحي بدون تقطيع - اخبار مصر ميدان التحرير الان مباشر

تتابع اليوم فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، سقوط مؤامرة الجواسيس على الدولة والشعب.. الإخوان عايزينها فوضى.. اعترافات خطيرة لمصريين وعرب بتلقى أموال من قطر لإثارة الفوضى.. وإخوان وتكفيريون يجندون الشباب لتنفيذ أعمال تخريب.

ـ سقوط مؤامرة الجواسيس على الدولة والشعب.. الإخوان عايزينها فوضى.. اعترافات خطيرة لمصريين وعرب بتلقى أموال من قطر لإثارة الفوضى.. وإخوان وتكفيريون يجندون الشباب لتنفيذ أعمال تخريب

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الأهرام

اختتم الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس زيارته المثمرة لنيويورك، التى استمرت سبعة أيام شارك خلالها فى فعاليات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وطرح خلالها رؤية مصر لحل قضايا المنطقة والقارة الإفريقية، وفى مقدمتها مواجهة محاولات الإسلام السياسى للوصول إلى السلطة فى المنطقة، وملف مكافحة الإرهاب باعتباره الخطر الأكبر الذى يهدد استقرار المنطقة ويمثل تهديدا جسيما للسلم والأمن الدوليين.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى فى اجتماعها أمس خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 1% بواقع 100 نقطة أساس ليصل سعر عائد الإيداع إلى 13.25%، والإقراض إلى 14.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 13.75%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

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الوطن