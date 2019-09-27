هل تم القبض على المقاول محمد على

تسبب الفيديو الأخير للمقاول والفنان المصري محمد علي في نوبة استنفار وطوارئ داخل وزارة الداخلية المصرية، بعدما طالب باتخاذ خطوات عملية لإنهاء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان محمد علي الذي عمل مقاولاً مع الجيش المصري على مدى السنوات الماضية، قد صعّد من حملته ونشر الليلة الماضية رسالة مصورة أكد فيها أن "وقت الكلام انتهى"، وأنه سيبدأ ثورة ضد السيسي، داعياً الشعب المصري إلى مساندته، ودشن وسما بعنوان "#كفاية_بقى_يا_سيسي" الذي تصدر مواقع التواصل ووصل عدد المشاركين فيه إلى أكثر من نصف مليون مشارك بحلول عصر الاثنين.

وأكد محمد علي أن الجيش والشرطة والناس لن يقبلوا هذا الظلم، داعياً في الوقت نفسه إلى مظاهرات سلمية لمدة ساعة واحدة فقط يوم الجمعة القادم، إذا لم يستجب السيسي لدعوة الرحيل عبر مواقع التواصل.

وفي نفس السياق، تداول خبر القبض على محمد علي على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، أثناء تواجده في إحدى الأماكن داخل إسبانيا، وذلك في أعقاب دعوته المواطنين للخروج للتظاهر في مصر.

في حين تحدثت تقارير أخرى عن أنه هرب بعد الفشل في الوفاء بالتزاماته وتسليم المشروعات التي كان يعمل بها وأنفق الأموال على إنتاج فيلم سينمائي تعثر في سداد مستحقات الدولة من المشروعات التي كان يعمل بها.

ولم يصدر أي نفي أو تأكيد من قبل الجهات المختصة في مصر أو من المقربين من الفنان والمقاول المصري محمد علي الذي غادر البلاد مؤخراً، وبدأ بشن هجوم على بعض المسؤولين والقيادة المصرية.

وقال علي الذي عمل في السابق ممثلاً، في تصريح لبرنامج تليفزيوني قبل سنوات، إنه أفلس بعد أن أنتج فيلماً سينمائياً تكلف سبعة وعشرين مليون جنية مصري وكان من بطولته وأن الفيلم لم يحقق أية إيرادات.