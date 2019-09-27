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أخبار السودان عاجل هذا الصباح اليوم 27/9/2019

  • فلسطين اليوم
  • 10:29 - 27 سبتمبر 2019
أخبار السودان عاجل هذا الصباح أخبار السودان عاجل هذا الصباح
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اخبار السودان ينشر  أبرز عناوين الصحف السياسية في السودان الصادرة صباح هذا اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019م و اهم الاخبار الاقتصادية والقضايا والاحداث والكتابات المنشورة هذا الصباح وخلال الساعات الماضية .

واليكم ابرز تلك الاخبار المنشورة محليا اليوم , يمكنك زيارة كل خبر ومعرفة تفاصيله بالنقر على العنوان

عناوين سياسية:

  • حمدوك يلقى بيان السودان أمام جمعية الأمم المتحدة
  • في أول قرار من نوعه.. المجلس السيادي يغلق الحدود مع ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى
  • رئيس المجلس السيادي يحل الهيئة الخيرية أضخم أذرع الإخوان بالجيش .. وتمكن مدير شركة زادنا من الهروب للخارج
  • الأصم يغادر الي الولايات المتحدة الأمريكية
  • أبرز ماجاء في كلمة المندوب الدائم لدولة الإمارات في جنيف بشأن السودان
  • عضو السيادي محمد الفكي: سيتم فتح ملفات الشهداء منذ بداية عهد الإنقاذ
  • شكوى قضائية ضد بنك فرنسي بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في السودان
  • وزيرة الخارجية : 40% نسبة متوقعة لمشاركة المرأة 40% في المجلس التشريعي
  • رئيس الوزراء يلتقي وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية..وتعهدات أمريكية بالعمل لرفع السودان من قائمة الإرهاب
  • السودان يعلن إغلاق حدوده البرية مع ليبيا وأفريقيا الوسطى لدواع أمنية واقتصادية
  • وزير الخارجية المغربي: أمن السعودية من أمننا
  • السلطات السودانية تكشف حقيقة ظهور جازولين في النيل
  • قيادي بالحرية والتغيير: ملامح المدنية لا تكتمل في ولاية يحكمها عسكري
  • إطلاق سراح القيادي الإسلامي أسامة توفيق
  • اتفاق تعاون بين السودان والأمم المتحدة للقضاء على العنف الجنسى
  • في أول قرار من نوعه.. المجلس السيادي يغلق الحدود مع ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى
  • السودان: تعرف على ردة الفعل الرسمية الأولى إزاء اعتقال وليد عبد الرحمن
  • بريطانيا تهنئ السودان على الانضمام إلى الدول المتعهدة بالدفاع عن حرية الإعلام
  • قيادي بحزب الامة : لا أستبعد إحياء قطر وتركيا لحزب البشير مجددا
  • قرارات اجتماع مجلس السيادة في نيالا
  • السلطات تتكتم عن معتقلين بكوبر
  • مجلس السيادة يعقد اجتماعه الدورى فى جنوب دارفور
  • توجيه بقفل الحدود مع ليبيا وأفريقيا الوسطى
  • السلطات السودانية تكشف حقيقية ظهور جازولين في النيل
  • وزير الطاقة والتعدين يلتقي السفير النرويجي
  • “الاتحادي الأصل” و”الشعبية” يوقعان اتفاقاً مشتركاً لقضايا السلام
  • “الدعم السريع” تضبط عصابة لتجارة البشر تضم “24” ليبياً و”9″ سودانيين
  • حمدوك: الصحافيون لن يتعرضوا للسجن في السودان الجديد
  • السودان يغلق حدوده مع ليبيا وإفريقيا الوسطى
  • “السيادي” يحسم ملف تعيين رئيس القضاء والنائب العام الأسبوع المقبل
  • “كارتر” يدعو ترامب لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
  • “تجمع المهنيين” يتحرك في ملف السوداني وليد عبد الرحمن
  • الولاة يطالبون بإعفائهم من مناصبهم
  • فرغت من ترتيب بيتها الداخلي وقررت إرسال وفد عالي المستوى إلى الخرطوم لإكمال ترتيبات عملية السلام وقرار باستمرار عضويتها في نداء السودان والحرية والتغيير.. انتهاء اجتماعات الثورية بالقاهرة (مخرجات العين)
  • شهود العيان في قضية “الخير” يسردون أهوال الضرب والتعذيب في معتقلات الأمن
  • التغيير تتوافق على أسماء مرشحي رئيس القضاء والنائب العام
  • اعتلاء صدور المعتقلين والضرب بالخراطيش والركل بـ”البوت” وتوجيههم نحو الحائط والمطالبة بترديد عبارة “تقعد بس”.. بعض من صور معتقل خشم القربة بلسان الشهود في قضية أحمد الخير “الأهوال والفظائع”
  • المتحدث باسم تجمع المهنيين أمجد فريد لـ”اليوم التالي”: لن نسمح بأن ترفع المؤسسة العسكرية البندقية ضد أي مواطن سوداني
  • الدعم السريع أوقفت عصابات الهجرة غير الشرعية .. محاربة التجارة المربحة
  • تحسر على عدم المشاركة تجمع المهنيين .. البكاء على اللبن المسكوب
  • السلطات تفرج عن أسامة توفيق
  • مجلس السيادة يعقد اجتماعاً في نيالا يناقش القضايا الأمنية في ولاية جنوب دارفور وملف السلام
  • المئات يشيعون صاحب «شمس المشارق» إلى مثواه الأخير وزير الإعلام: لم أرَ شخصاً صامداً في مواقفه مثل مؤمن الغالي
  • اختيار سوداني لمنصب نائب مدير مبادرة “الحزام والحرير”
  • الحُكام العسكريون: آن الأوان لاختيار ولاة مدنيين
  • عابدون يوجه بإنشاء معهد السلامة والصحة المهنية فوراً
  • صغيرون: استئناف الجامعات بعد تجهيز المجمعات السكنية
  • حاكم جونقلي يتعهد بإرجاع عدد من الأطفال الى بوما في حال تم العثور عليهم
  • كارتر يدعو ترمب لرفع السودان من قائمة الإرهاب
  • قوى الحرية تتوافق على أسماء مرشحي رئيس القضاء والنائب العام
  • أسرة طالب سوداني تناشد “الخارجية” بالتدخل لإنقاذ أبنها من تهمة الإرهاب بمصر
  • الأصم: الاحتجاجات المطالبة بإقالة الولاة العسكريين ستشمل كل الولايات
  • نافذون في المؤتمر الوطني يعرضون سياراتهم للبيع ومواطنون يرفضون الشراء
  • الولاة يطالبون بإعفائهم وتعيين مدنيين بدلاً عنهم
  • حمدوك: “لن يتعرض أي صحفي في السودان الجديد للقمع أو السجن”
  • “العدل” تطالب بمراجعة التشريعات لحماية ضحايا الاتجار بالبشر
  • حمدوك يُلقي كلمة السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة غداً
  • بلاغ جديد في مواجهة الرئيس المخلوع
  • ﻓﺴﺎد ﻓﻲ ﺷﺮاء أﺛﺎﺛﺎت ﻟﻤﻨﺎزل دﺳﺘﻮرﻳﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺨﻠﻮع ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم
  • اللواء الصادق عبدالله كركساوي والي ولاية شمال كردفان المكلف: توصلنا الى من اطلق النار تبقى الكشف عن من تسبب في خروج الطلاب – حوار
  • وزير العدل: حريصون على تقوية التعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية
  • الحياة البرية تكشف عن انقراض بعض الحيوانات
  • إيطاليا تؤكد دعمها للعملية السياسية فى السودان
  • رئيس أركان الجيش يزور المملكة العربية السعودية
  • (زيرو فساد)..هل أصيبت بالعدوى؟
  • قوات الدعم السريع تطيح بأخطر عصابات تجارة البشر وتوقف 138 شخصا قبل تسللهم إلى ليبيا
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