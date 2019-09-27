أخبار السودان عاجل هذا الصباح اليوم 27/9/2019

اخبار السودان ينشر أبرز عناوين الصحف السياسية في السودان الصادرة صباح هذا اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019م و اهم الاخبار الاقتصادية والقضايا والاحداث والكتابات المنشورة هذا الصباح وخلال الساعات الماضية .
واليكم ابرز تلك الاخبار المنشورة محليا اليوم , يمكنك زيارة كل خبر ومعرفة تفاصيله بالنقر على العنوان
عناوين سياسية:
- حمدوك يلقى بيان السودان أمام جمعية الأمم المتحدة
- في أول قرار من نوعه.. المجلس السيادي يغلق الحدود مع ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى
- رئيس المجلس السيادي يحل الهيئة الخيرية أضخم أذرع الإخوان بالجيش .. وتمكن مدير شركة زادنا من الهروب للخارج
- الأصم يغادر الي الولايات المتحدة الأمريكية
- أبرز ماجاء في كلمة المندوب الدائم لدولة الإمارات في جنيف بشأن السودان
- عضو السيادي محمد الفكي: سيتم فتح ملفات الشهداء منذ بداية عهد الإنقاذ
- شكوى قضائية ضد بنك فرنسي بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في السودان
- وزيرة الخارجية : 40% نسبة متوقعة لمشاركة المرأة 40% في المجلس التشريعي
- رئيس الوزراء يلتقي وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية..وتعهدات أمريكية بالعمل لرفع السودان من قائمة الإرهاب
- السودان يعلن إغلاق حدوده البرية مع ليبيا وأفريقيا الوسطى لدواع أمنية واقتصادية
- وزير الخارجية المغربي: أمن السعودية من أمننا
- السلطات السودانية تكشف حقيقة ظهور جازولين في النيل
- قيادي بالحرية والتغيير: ملامح المدنية لا تكتمل في ولاية يحكمها عسكري
- إطلاق سراح القيادي الإسلامي أسامة توفيق
- اتفاق تعاون بين السودان والأمم المتحدة للقضاء على العنف الجنسى
- في أول قرار من نوعه.. المجلس السيادي يغلق الحدود مع ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى
- السودان: تعرف على ردة الفعل الرسمية الأولى إزاء اعتقال وليد عبد الرحمن
- بريطانيا تهنئ السودان على الانضمام إلى الدول المتعهدة بالدفاع عن حرية الإعلام
- قيادي بحزب الامة : لا أستبعد إحياء قطر وتركيا لحزب البشير مجددا
- قرارات اجتماع مجلس السيادة في نيالا
- السلطات تتكتم عن معتقلين بكوبر
- مجلس السيادة يعقد اجتماعه الدورى فى جنوب دارفور
- توجيه بقفل الحدود مع ليبيا وأفريقيا الوسطى
- السلطات السودانية تكشف حقيقية ظهور جازولين في النيل
- وزير الطاقة والتعدين يلتقي السفير النرويجي
- “الاتحادي الأصل” و”الشعبية” يوقعان اتفاقاً مشتركاً لقضايا السلام
- “الدعم السريع” تضبط عصابة لتجارة البشر تضم “24” ليبياً و”9″ سودانيين
- حمدوك: الصحافيون لن يتعرضوا للسجن في السودان الجديد
- السودان يغلق حدوده مع ليبيا وإفريقيا الوسطى
- “السيادي” يحسم ملف تعيين رئيس القضاء والنائب العام الأسبوع المقبل
- “كارتر” يدعو ترامب لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
- “تجمع المهنيين” يتحرك في ملف السوداني وليد عبد الرحمن
- الولاة يطالبون بإعفائهم من مناصبهم
- فرغت من ترتيب بيتها الداخلي وقررت إرسال وفد عالي المستوى إلى الخرطوم لإكمال ترتيبات عملية السلام وقرار باستمرار عضويتها في نداء السودان والحرية والتغيير.. انتهاء اجتماعات الثورية بالقاهرة (مخرجات العين)
- شهود العيان في قضية “الخير” يسردون أهوال الضرب والتعذيب في معتقلات الأمن
- التغيير تتوافق على أسماء مرشحي رئيس القضاء والنائب العام
- اعتلاء صدور المعتقلين والضرب بالخراطيش والركل بـ”البوت” وتوجيههم نحو الحائط والمطالبة بترديد عبارة “تقعد بس”.. بعض من صور معتقل خشم القربة بلسان الشهود في قضية أحمد الخير “الأهوال والفظائع”
- المتحدث باسم تجمع المهنيين أمجد فريد لـ”اليوم التالي”: لن نسمح بأن ترفع المؤسسة العسكرية البندقية ضد أي مواطن سوداني
- الدعم السريع أوقفت عصابات الهجرة غير الشرعية .. محاربة التجارة المربحة
- تحسر على عدم المشاركة تجمع المهنيين .. البكاء على اللبن المسكوب
- السلطات تفرج عن أسامة توفيق
- مجلس السيادة يعقد اجتماعاً في نيالا يناقش القضايا الأمنية في ولاية جنوب دارفور وملف السلام
- المئات يشيعون صاحب «شمس المشارق» إلى مثواه الأخير وزير الإعلام: لم أرَ شخصاً صامداً في مواقفه مثل مؤمن الغالي
- اختيار سوداني لمنصب نائب مدير مبادرة “الحزام والحرير”
- الحُكام العسكريون: آن الأوان لاختيار ولاة مدنيين
- عابدون يوجه بإنشاء معهد السلامة والصحة المهنية فوراً
- صغيرون: استئناف الجامعات بعد تجهيز المجمعات السكنية
- حاكم جونقلي يتعهد بإرجاع عدد من الأطفال الى بوما في حال تم العثور عليهم
- كارتر يدعو ترمب لرفع السودان من قائمة الإرهاب
- قوى الحرية تتوافق على أسماء مرشحي رئيس القضاء والنائب العام
- أسرة طالب سوداني تناشد “الخارجية” بالتدخل لإنقاذ أبنها من تهمة الإرهاب بمصر
- الأصم: الاحتجاجات المطالبة بإقالة الولاة العسكريين ستشمل كل الولايات
- نافذون في المؤتمر الوطني يعرضون سياراتهم للبيع ومواطنون يرفضون الشراء
- الولاة يطالبون بإعفائهم وتعيين مدنيين بدلاً عنهم
- حمدوك: “لن يتعرض أي صحفي في السودان الجديد للقمع أو السجن”
- “العدل” تطالب بمراجعة التشريعات لحماية ضحايا الاتجار بالبشر
- حمدوك يُلقي كلمة السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة غداً
- بلاغ جديد في مواجهة الرئيس المخلوع
- ﻓﺴﺎد ﻓﻲ ﺷﺮاء أﺛﺎﺛﺎت ﻟﻤﻨﺎزل دﺳﺘﻮرﻳﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺨﻠﻮع ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم
- اللواء الصادق عبدالله كركساوي والي ولاية شمال كردفان المكلف: توصلنا الى من اطلق النار تبقى الكشف عن من تسبب في خروج الطلاب – حوار
- وزير العدل: حريصون على تقوية التعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية
- الحياة البرية تكشف عن انقراض بعض الحيوانات
- إيطاليا تؤكد دعمها للعملية السياسية فى السودان
- رئيس أركان الجيش يزور المملكة العربية السعودية
- (زيرو فساد)..هل أصيبت بالعدوى؟
- قوات الدعم السريع تطيح بأخطر عصابات تجارة البشر وتوقف 138 شخصا قبل تسللهم إلى ليبيا