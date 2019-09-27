أبو عيطة يكشف تفاصيل الاجتماع مع اشتية حول تفريغات 2005



كشف نائب امين المجلس الثوري لحركة فتح فايز ابو عيطة النقاب عن تطورات الملف المالي لتفريغات 2005 في اعقاب اجتماع جمعه مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.

وقال ابو عيطة في تصريح له على صفحته الشخصية "فيس بوك " :" آثرت عدم الحديث عن فحوى اجتماع المجلس الثوري مع رئيس الوزراء د. محمد اشتية فيما يتعلق برواتب الموظفين وتفريغات 2005 مستدركا بالقول :" ولكن استجابة لرغبة ومناشدات بعض الاخوة فإنني أوجز لكم ما دار في هذه الجلسة بشأن قضية الموظفين.

واوضح ان اشتية تحدث بمسؤولية عالية وأكد أن الموظفين في قطاع غزة يتعرضوا لظلم كبير و شدد على قضية التقاعد المالي وتفريغات 2005، مشيراً إلى ان الدكتور اشتية تعهد بحل أزمة الموظفين من أبناء غزة وإيجاد الحل المناسب لقضية تفريغات 2005 قائلا : " أتعهد بإنهاء معاناة موظفي قطاع غزة وشدد على أنه لا يعرف التمييز ولا الجغرافيا.

وأوضح أبو عيطة أنه شرح قضية تفريغات 2005 بالتفصيل، مشيراً إلى انه طالب بتحديد سقف زمني لانتهاء عمل لجنة تحديث البيانات، حتى تنتهي معاناة آلاف الموظفين بأسرع وقت ممكن.