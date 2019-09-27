موعد مباراة نادي مصر وأسوان والقنوات الناقلة

تبدا اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2019 اول مباريات الجولة الثانيه من الدوري المصري الممتاز مع مباراة نادي مصر واسوان والتى سوف تقام اليوم على ارضية ملعب ستاد الكلية الحربية حيث من المقرر اليوم في المباراة ان يستضيف نادي مصر نظيرة فريق اسوان في مباراة قوية لبداية الاسبوع الثاني مع فريقين صاعد كل منهما حديثا للدوري المصري الممتاز وسوف تبدا اليوم مباراة نادي مصر واسوان في تمام الساعة السادسه والنصف مساءا بتوقيت السعودية والساعة الخامسه والنصف مساءا بتوقيت مصر.

على الجانب الاخر يدخل فريق اسوان ضيفا في مباراة اليوم الجمعة لحساب الجولة الثانيه امام فريق نادي مصر وقد انهي فريق اسوان مباراة الاسبوع الاولي من الدوري المصري على ملعبه امام فريق المقاولون العربي بالخساره في المباراة بنتيجة هدفين لثلاث اهداف وفي مباراة اليوم سوف يبحث هو الاخر عن اول فوز وثلاث نقاط في مباراة سوف تكون في متناول الفريقين لحصد الفوز منها ومن المقرر اليوم ان تنقل مباراة نادي مصر واسوان على قناة اون سبورت الاولي كما سوف تنقل على قناة تايم سبورت.

توقيت مباراة نادي مصر واسوان تبدا المباراة اليوم فى تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت الجزائر ، الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت المغرب ، الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت الإمارات ، الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت البحرين ، الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت الكويت ، الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت قطر ، الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.