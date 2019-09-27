افضل برنامج لتحميل الاغاني للايفون وتشغيلها بدون انترنت 2020

يكثر البحث عن افضل برامج تحميل اغاني للايفون والموثوق منها ، فالـ اغانى هى مجرد تسلية لاوقات الفراغ ، ونأتيكم اليوم بهذه المقالة عن أسماء وروابط تحميل افضل البرامج للايفون لتحميل الموسيقى والاغانى.
إن كنت من مستخدمى الايفون ، فينبغى عليك ان تكون على دراية بجودة الصوت الذى يقدمه الجهاز ، فهو يحتوى على مشغل موسيقى جميل جدا ، وكأى شخص عادى فأنت تفضل الاستماع الى الاغانى المفضلة لديك ، ولكن تحتاج لبرامج تحميل الاغانى.
فلا يمكنك ان تقوم بتحميل برامج من موقع غير موثوق به, ومن هنا كان دورنا في مدونة ماتريكس219 ، حيث اننا في هذه التدوينة نأتى لكم بـاكثر من برنامج لتحميل الاغانى للايفون.
KeepVidMusic هو واحد من افضل برامج تحميل اغاني للايفون ، وهو مختص لعملية تحميل الاغانى ونقل وإدارة الموسيقى الموجوده فى هاتفك ، كما انه يعتبر افضل برنامج لتعديل إشارات ID3 ومن مميزات هذا البرنامج :
- يتعامل مع اليوتيوب ، حيث يعتبر مصدر الموسيقى لك.
- يمكنه نقل الموسيقى من جهازك الى اى جهاز آخر.
- يتيح لك إستخدام iTunes مع الهواتف ذو انظمة الأندرويد
- يقوم بدعم اكثر من عشرة الاف موقع موسيقى لتحميل الاغانى منها.
- يمكنك ان تكمل مكتبتك الموسيقية بالكامل كيفما تشاء.
- يقوم بإصلاح إشارات ID3 ، والقيام بالنسخ الإحتياطي واغلفة الموسيقى.
- إمكانية حذف الاغانى المتكررة وحذف التراكات او المقاطع المفقودة او التى تم حذفها من هاتفك.
- يجلب لك الموسيقى الخاصة بك مباشرة دون الحاجة للبحث عنها داخل البرنامج.