200 جندي إمريكي وصواريخ باتريوت إلى السعودي

من المقرر أن ينشر البنتاغون بطاريات صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي و4 رادارات من نوع "سنتينل"، بالإضافة إلى 200 فرد من طواقم الصيانة في السعودية لتعزيز قدراتها الدفاعية، بعد قصف ارامكو.

وقال الجيش الأمريكي في بيان صحفي "إنه خصص عتادا إضافيا "استعدادا لأوامر بنشره" مصيفاً، "إن إرسال قوات أمريكية جديدة إلى الشرق الأوسط تعد بمثابة خطوة أولى، للرد على "العدوان الإيراني"، لافتا إلى أن "الغرض من المساعدات العسكرية الأمريكية للسعودية هو إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات".

وأعلن أسبر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط على خلفية الهجوم الإيراني المزعوم على المملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق، كشف وزير الدفاع الأمريكي، مارك أسبر، دور القوات التى وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إرسالها إلى الشرق الأوسط، قائلا إنها "ستقوم بمهام مجال الدفاع الجوي والصاروخي".

وكانت جماعة انصار الله اليمنية استهدفت من خلال طائرات مسيرة "ارمكو" السعودية، الأمر الذي أدى لاهتزاز سوق النفط العالمية.