غزة تستعد لمسيرات "انتفاضة الاقصى والاسرى"

يستعد الفلسطينيون اليوم الجمعة للمشاركة الفاعلة والحاشدة في فعاليات جمعة "انتفاضة الاقصى والاسرى" من مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه الى أوسع مشاركة ممكنة في فعاليات الجمعة الـ 76 تحت عنوان جمعة "انتفاضة الاقصى والاسرى " على شرف ذكرى انتفاضة الاقصى التي اندلعت في 28/9/2000 وتزامناً مع الهجمة الاسرائيلية الشرسة ضد الاسرى.

وجددت الهيئة التأكيد على الاستمرار في مسيرات العودة بطابعها الشعبي والسلمي، حتى تحقيق جميع أهدافها، ومواصلة الجهود من أجل نقلها إلى جميع ساحات المواجهة في الوطن المحتل. وما التزام جماهيرنا للأسبوع الخامس والسبعين على التوالي الا رسالة لكل الاصوات الهزيلة والنشاز والتي تتساوق مع الاحتلال في محاولة شيطنتها لمسيرات العودة. ولكفاح الشعب الفلسطيني.